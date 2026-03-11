Jorge Morán 11 MAR 2026 - 13:16h.

El técnico del Madrid planea jugar con Vinicius como único delantero

Noche de Champions League en el Estadio Bernabéu. Y como viene siendo habitual en estos últimos años, en frente volverá a estar un Manchester City que se ha convertido en su rival clásico de Europa. Un encuentro que supondrá el primer enfrentamiento entre Álvaro Arbeloa y un Pep Guardiola que no teme el factor miedo del campo del Real Madrid, como dijo este pasado martes en rueda de prensa.

Un encuentro con los medios en el que el catalán respondió a Arbeloa, quién destacó que una de las cualidades de Guardiola es la capacidad de sorprender. "Siempre tiene una sorpresa preparada. Por mucho que veas a sus equipos, sabes que siempre hay algo preparado y que debes estar mentalizado de las muchas variaciones que pueden aparecer. Me sorprendería mucho que no hubiera algún esquema nuevo o jugador nuevo. Siempre suele dar muchas vueltas a sus planteamientos", dijo el de Salamanca.

"Muchas sorpresas. Es la primera vez que juego contra él. Nos conocemos bien y hay algunos ajustes, pero realmente no, no hay sorpresas", respondió entre risas Guardiola. Pero aunque Arbeloa vea a Pep como el hombre de las sorpresas, parece que será el técnico del Real Madrid el que tiene un plan que podría confundir el planteamiento del City.

La sorpresa que prepara Arbeloa a Guardiola

Según ha podido saber ElDesmarque, Arbeloa tiene un plan preparado para la noche de Champions League. Un cambio de esquema con el que fortalecer el centro del campo y dar máxima libertad a Vinicius en la zona de ataque.

La intención de Arbeloa es jugar con cinco centrocampistas y con el brasileño como único hombre en la delantera. Un centro del campo que, en principio, estaría formado por Aurelién Tchouameni, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch, Federico Valverde y Arda Güler, con Vinicius con total libertad de movimientos en la delantera merengue. Un plan con el que sorprender a Guardiola y hacerse los dueños del centro del campo, con la intención de quitar el balón al Manchester City.