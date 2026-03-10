Diego Páez de Roque Madrid, 10 MAR 2026 - 18:06h.

El club blanco se expone a una sanción tras los últimos avisos de la UEFA

El Real Madrid estará muy pendiente de lo que ocurra en el césped durante el partido contra el Manchester City, pero también de lo que pase en la grada. La UEFA ya ha advertido al club blanco de un posible cierre parcial de la grada del estadio Santiago Bernabéu después de que las cámaras captaran a un aficionado de la Grada Fans realizando el saludo nazi antes del partido contra el Benfica.

El organismo europeo multó al club blanco con 15.000 euros y dejó suspendido, con un año de prueba, el cierre parcial de la grada sur inferior.

El Real Madrid, en alerta por Pep Guardiola

Ahora, con la llegada de Pep Guardiola al Santiago Bernabéu, estarán pendientes de que no vuelvan a ocurrir cánticos ofensivos contra el entrenador del Manchester City.

El técnico catalán es uno de los principales rivales del Real Madrid a pesar de que lleva más de una década lejos del FC Barcelona. Sus recientes y continuos enfrentamientos, sobre todo con el Manchester City, han provocado que esta enemistad no haya hecho más que crecer en las últimas temporadas.

Desde hace muchos años, en la grada del Santiago Bernabéu se ha realizado el cántico contra Pep Guardiola "Ay, Guardiola, qué delgado se te ve. Primero fueron las drogas, hoy por Chueca se te ve". Un cántico homófobo relacionado con el barrio gay de Madrid y por el que la UEFA ya multó al Real Madrid en febrero de 2025.

Sin embargo, esta sanción no llegó desde la Grada Fans (como sí sucedió con el saludo nazi), de manera que estos avisos se mantienen separados. El cántico mencionado era propio del grupo Ultra Sur, por lo que la nueva grada de animación no suele entonarlo en las visitas de Guardiola.

Aun así, debido a la reciente multa en la grada de animación, el club está en alerta para no volver a caer en un comportamiento discriminatorio que podría suponer una nueva multa y el cierre parcial de algunas zonas del estadio, por lo que estará pendiente de lo que ocurra en la grada.

Precisamente sobre Pep Guardiola ha hablado Álvaro Arbeloa en la previa del encuentro. El técnico salamantino se ha enfrentado en varias ocasiones como futbolista contra el de Santpedor, pero nunca como entrenador.

"Siempre tiene una sorpresa preparada. Por mucho que veas a sus equipos, sabes que siempre hay algo preparado y que debes estar mentalizado de las muchas variaciones que pueden aparecer. Me sorprendería mucho que no hubiera algún esquema nuevo o jugador nuevo. Siempre suele dar muchas vueltas a sus planteamientos", mencionó el técnico blanco.