El central del Real Madrid dio un rodillazo en la cara a Diego Rico "sin opción de disputar el balón"

Por qué en el Bernabéu no se toleran cánticos contra Pep Guardiola

Compartir







Ocho días después de que el Getafe CF diera la sorpresa ante el Real Madrid (0-1) en el Santiago Bernabéu, el Comité Técnico de Árbitros ha reconocido que Antonio Rüdiger debió ser expulsado en aquel encuentro. En su habitual 'Tiempo de revisión', publicado semanalmente y repasando las jugadas más polémicas de cada fin de semana, el CTA admite un "error claro, obvio y manifiesto" tanto del árbitro como del VAR por no revisar la jugada y expulsar al central en su rodillazo a Diego Rico.

"Un jugador del Getafe cae al suelo tras una disputa con un rival y acto seguido, otro defensor madridista se lanza hacia él, impactando con la rodilla en la cara y el hombro del jugador azulón de forma repetida, sin estar el balón a distancia de ser jugado", explica el CTA en su vídeo divulgativo.

PUEDE INTERESARTE El entrenador argentino que dirigió a Messi y está en el radar del Real Madrid

"La acción pasa inadvertida para el árbitro por la complejidad del lance y la cantidad de jugadores que hay en la zona y el VAR decide no intervenir al considerarla una acción interpretativa", justifica, aunque posteriormente reconoce que el VAR debió haber entrado.

Rüdiger se libró de la roja ante el Getafe

"Para el CTA se trata de una conducta violenta, ya que el jugador del Real Madrid se lanza con la rodilla contra un rival tendido en el suelo sin opción de disputar el balón. Al tratarse de un incidente no visto por el árbitro y constituir un error claro, obvio y manifiesto, el VAR debía haber recomendado revisión en el monitor para sancionarse con roja directa por conducta violenta", concluye el vídeo.

PUEDE INTERESARTE Arbeloa reaparece con otro dardo a Laporta, matiza su agradecimiento a los que viajaron a Vigo y recupera un futbolista clave

Es decir, que Rüdiger se libró de la expulsión tras su rodillazo en la cara a Diego Rico estando en el suelo. Eso sí, la jugada no tuvo mayor trascendencia desde el punto de vista deportivo, ya que el Getafe acabó ganando al cuadro madridista en el Santiago Bernabéu.