Mauricio Pochettino se suma a la lista de candidatos para suplir a Arbeloa

Los motivos que convierten a Cesc Fàbregas en el candidato ideal al banquillo del Real Madrid

El Real Madrid evalúa cambiar a su entrenador a partir de la próxima temporada. Además de los nombres que surgieron en las últimas horas para ocupar el sillón del banco de suplentes del plantel de Primera como son Zinedine Zidane, Jurgen Klopp y Cesc Fábregas, se suma el argentino Mauricio Pochettino.

La directiva del club blanco, encabezada por Florentino Pérez, analiza diferentes perfiles para liderar el nuevo proyecto del equipo, en un contexto donde la continuidad de Álvaro Arbeloa depende de los resultados en la actual edición de la Champions League. Cabe recordar que el actual técnico reemplazó de manera interina a Xabi Alonso y es continuamente evaluado.

El argentino de 54 años gusta mucho puertas adentro por su pasado como entrenador en clubes muy importantes de Europa. Su experiencia al frente de equipos como Tottenham Hotspur, París Saint-Germain y Chelsea lo pone en competencia con exjugadores de la casa como Zidane. Hoy, Pochettino dirige a la selección de Estados Unidos, cargo que ocupa hasta el final del Mundial 2026, aunque su contrato finaliza el 31 de julio, una fecha que dejaría abierta la puerta para asumir un nuevo desafío tras el torneo.

El entrenador santafecino también incluye un paso por LaLiga. Al inicio de 2009, comandó al Deportivo Espanyol, convirtiéndose con el tiempo en el cuarto entrenador con más partidos, llegando a los 161 en el conjunto blanquiazul en su historia. Ese conocimiento del fútbol local, sumado a su capacidad para gestionar grupos con figuras, es un aspecto valorado por los dirigentes que buscan recuperar protagonismo tanto en el plano domestico como internacional.

Como director técnico, Pochettino ha ganado tres títulos en el PSG: la Supercopa de Francia 2020, la Copa Francia 2020/1 y la Ligue 1 en la temporada 2021/22. Allí, dirigió futbolistas de mucho peso, entre enero de 2021 y julio de 2022.

En Parque de los Príncipes, gestionó un plantel de estrellas que incluyó a Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Ángel Di María, Marquinhos, Marco Verratti y Achraf Hakimi. Su balance fue bueno. Dirigió 84 encuentros, ganó 55, empató 15 y sufrió 14 derrotas, logrando el 70 por ciento de los puntos, aunque no ganó la Champions League, el titulo más deseado.

Otro punto que seduce en la Casa Blanca es su antecedente compartido con Mbappé. Coincidieron en el PSG y generaron un buen vínculo que podría favorecer la convivencia en un vestuario con figuras de primer nivel, algo considerado clave para iniciar un nuevo ciclo competitivo.

No es la primera vez que Pochettino aparece en el radar del club blanco. El orientador argentino ya había sido vinculado en otras oportunidades, especialmente tras su gran etapa en el Tottenham, al que llevó a la final de la Champions League en 2019. Aunque su nombre sonó con fuerza para reemplazar a Santiago Solari en aquel momento, la operación no se concretó debido a su compromiso con el conjunto inglés.

En caso de que Arbeloa no continúe al frente del primer equipo, el Madrid podría ofrecerle seguir dentro de la institución, incluso regresando a su antiguo puesto en el filial Castilla.