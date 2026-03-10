Los motivos que convierten a Cesc Fàbregas en el candidato ideal al banquillo del Real Madrid

Pablo Sánchez 10 MAR 2026 - 12:03h.

Jorge Picón adelanta los nombres que sondea el Madrid para el banquillo con una bomba: "Muy de cerca"

Gran temporada con el Como 1907 en Italia

El banquillo del Real Madrid sigue acaparando muchos focos dentro de la actualidad blanca. Álvaro Arbeloa no termina de convencer y su continuidad está muy en el aire. Tanto que desde las oficinas del Santiago Bernabéu ya se barajan algunos nombres para suplirlo una vez acabe el curso. Todo ello, en el momento candente de la temporada, con LaLiga a cuatro puntos y la eliminatoria de Champions frente al Manchester City a la vuelta de la esquina.

Como adelantó Jorge Picón en ElDesmarket, Zinedine Zidane es el favorito de Florentino Pérez para volver a dirigir la nave blanca. También se baraja la opción de Jürgen Klopp y la de un Cesc Fábregas que ha generado bastante debate. "Consideran que tienen capacidad de liderazgo, que el Madrid ya lo quiso como jugador. Es un entrenador al que están siguiendo muy de cerca su carrera. Yo, ahora mismo, siempre lo metería en las quinielas", comentó en el programa.

El técnico del Como 1907 está protagonizando una excelente temporada en la Serie A y su nombre sobrevuela el Santiago Bernabéu. Es muy del gusto de varios directivos del Madrid con mucho peso y son muchos los motivos que podrían vincular su futuro al del banquillo merengue.

Fábregas y el Real Madrid

La relación entre Fàbregas y el Madrid viene de lejos. En su día, gustó mucho como opción para reforzar la plantilla. El estilo de juego que propone Cesc se ajusta a las pretensiones que busca el conjunto de la capital. La cercanía con los jugadores también es un punto muy a su favor. Fàbregas ha demostrado, en el Como, una implicación y una capacidad de liderazgo con todo el equipo que estarían encantados de trasladar al vestuario blanco. Su inglés también ayudan a esa cohesión.

Como comentaba Jorge Picón, Fàbregas está entre los favoritos de varios directivos de peso en el Real Madrid. El debate sigue abierto mientras Arbeloa trata de convencer con resultados y juego.