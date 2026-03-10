Celia Pérez 10 MAR 2026 - 18:52h.

El delantero es continúo centro de insultos homófobos

Una y otra vez, Borja Iglesias es tristemente centro de atención por los continuos insultos homófobos que recibe en el mundo del fútbol. El delantero del Celta de Vigo está sometido siempre a la presión social de ciertos aficionados al fútbol con un pensamiento bastante rancio. Pese a todo, al futbolista no le falta el apoyo de miles de seguidores y desde su club, que incluso ha secundado campañas en muestra a favor al vigués, y sobre ello ha reflexionado en una entrevista en L'Equipe.

Al ser cuestionado sobre cómo llega todo el tema de los insultos que recibe constantemente, Borja reconoce que al principio le "afectó" porque lo tomaba "como algo personal", aunque tras pensarlo detenidamente comenzó a verlo de otra forma muy distinta. En su explicación, el delantero profundiza y reconoce que lo llamen "maricón" no es insulto para él.

"Que te llamen "maricón" no me parece un insulto. Cuando alguien dice eso, creo que sería mucho más feliz siendo "maricón" que como él, lleno de odio y sin nada mejor que hacer que lanzar insultos al final de un partido", afirmó al respecto.

Lo que realmente preocupa a Borja de toda esta situación es que haya personas a las que sí les preocupen este tipo de insultos y que eso provoque no sea capaz de reconocer su orientación. "Lo que me molesta es que una persona gay tenga miedo de salir del armario por este tipo de reacciones. No poder ser uno mismo y amar a quien uno quiera es inaceptable", añadió el futbolista gallego.

“Jugadores como David Beckham y Guti han ofrecido diferentes 'looks' y un modelo de masculinidad diferente. Han cambiado la imagen del fútbol y nos han ayudado a ser más libres. Pero aún queda mucho trabajo por hacer”, señala Borja Iglesias, quien recuerda que el fútbol “tradicionalmente” ha sido “un deporte de hombres, que glorifica la fuerza y la virilidad”.

“Me entristece que todavía parezca imposible para los futbolistas homosexuales salir del armario. Deben sentir, lo cual entiendo muy bien, que si hablaran de ello perderían todo lo que han ganado. Creo que estamos más cerca que nunca de ese momento, pero lamentablemente, aún estamos lejos. En veinte años en el mundo del fútbol, ningún compañero me ha contado esto, y eso me hace reflexionar”, apuntó.

Borja Iglesias siempre se ha mostrado muy activo tanto en redes sociales como en entrevista a la hora de posicionarse en la lucha contra las desigualdades, el racismo y la homofobia. Al delantero no le preocupa la presión y seguirá defendiendo lo que él cree que es movimiento necesario contra la homofobia.