Jorge Morán 10 MAR 2026 - 19:53h.

Dejó caer el viaje de Mbappé junto a Ester Expósito

Kylian Mbappé no estará ante el Manchester City por lesión. Y mientras sus jugadores se juegan la vida en el Bernabéu, el francés ha sido visto en París en busca de una segunda opinión para su tratamiento. Eso sí, como dice Pep Guardiola, 'no se le ha visto sólo' en una respuesta que ha generado muchas risas en la rueda de prensa.

El técnico del Manchester City fue preguntado por la ausencia del francés en el Bernabéu, quién será baja por una lesión en su rodilla. Y mientras muchos aplauden a Mbappé por intentar recuperarse de su lesión, otros le critican por marcharse a Francia en mitad de la temporada. Una situación que Guardiola entiende y que no sólo se da en el Real Madrid.

"¿Es importante mi opinión sobre que se vaya a París?", dijo a Sergio Horas de ElDesmarque. "Según sé, no fue solo...", bromeó sobre las fotos en las que se le veía junto a Ester Expósito. "En nuestro club también pasa, creo que no es menosprecio. Pero no soy nadie para opinar sobre eso", zanjó Guardiola.

Sin Kylian Mbappé, pero con Vinicius

Y aunque el francés del Real Madrid no pueda estar, quién sí estará será Vinicius. El brasileño siempre ha sido un dolor de muelas para Pep Guardiola, quién no ha podido detenerle en muchas de las ocasiones en las que se han enfrentado. Y en un nuevo partido contra el '7' blanco, el técnico del Manchester City no sabe como poder frenarle.

"Antes teníamos a Kyle Walker", dijo sobre el ex lateral del City, quién podía frenar a Vinicius con su gran velocidad. "Es una amenaza constante, debemos estar muy juntos y correr para atrás. Por mucho que lo controles, siempre hay cosas que son difíciles de controlar", señaló sobre la estrella del Real Madrid.