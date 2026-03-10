Jorge Morán 10 MAR 2026 - 19:25h.

El técnico habló a falta de un día para el encuentro ante el Real Madrid

Horas después de la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa, llegó el turno de Pep Guardiola. El técnico catalán volverá a enfrentarse a su máximo rival, el Real Madrid, con el que tiene historias de todo tipo. Y lo hará por primera vez en los banquillos con el ex lateral, con el que se vieron las caras muchas veces sobre el terreno de juego.

Durante la rueda de prensa del madridista, Arbeloa destacó como Guardiola siempre tiene preparada una 'sorpresa'. "Siempre tiene una sorpresa preparada. Por mucho que veas a sus equipos, sabes que siempre hay algo preparado y que debes estar mentalizado de las muchas variaciones que pueden aparecer. Me sorprendería mucho que no hubiera algún esquema nuevo o jugador nuevo. Siempre suele dar muchas vueltas a sus planteamientos", dijo Álvaro.

Sobre esto fue preguntado Guardiola, quién tiene ganas de enfrentarse a Arbeloa. "Muchas sorpresas. Es la primera vez que juego contra él. Nos conocemos bien y hay algunos ajustes, pero realmente no, no hay sorpresas", dijo entre risas. "No hemos coincidido nunca. Los consejos hay que darlos a la gente que conoces. A Xabi sí porque coincidimos, pero con Álvaro no tengo relación", dijo sobre el entrenador merengue.

El factor del Bernabéu sobe el Manchester City

Jugar en el Bernabéu en una noche de Champions League nunca es sencillo. Y aunque para Guardiola y los suyos sea algo ya muy conocido, muchos de sus futbolistas se estrenarán en la casa del Real Madrid. "La primera vez que llegan a este estadio es diferente, están empezando a vivirlo. Esperemos que sigan pasando", comentó.

"Hemos venido muchas veces, los jugadores conocen el campo. No pueden pasar cosas buenas si no eres quien eres. Te tienes que mirar a los ojos y decir 'Vamos a por ello'. A lo mejor pasas. Tienes que ser como eres", destacó Guardiola.

Un campo que juega con el factor miedo en sus rivales, como se ha visto en las decenas de remontadas del Real Madrid en Champions League. "Cuando jugamos en Anfield, Emirates, Camp Nou... Hay que darlo todo. Al final siempre te intentarán distraer pero es un partido de fútbol. Prefiero estar antes que no estar. Jugar los octavos y pasar a cuartos, significa que estamos en la élite de Europa. Para los que jugamos aquí, es un aprendizaje y vamos a dejar todo en el campo", comentó el técnico catalán.