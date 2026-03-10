Anuló un gol a Yilmaz por un polémico fuera de juego y el VAR le tuvo que corregir un gol con la mano de Konaté

Lío en Estambul con Jesús Gil Manzano y Guillermo Cuadra Fernández como protagonistas. Los dos árbitros españoles, el primero como colegiado principal y el segundo desde el VAR, han tenido muchísimo protagonismo durante la segunda mitad del partido entre el Galatasaray y el Liverpool, correspondiente a la ida de octavos de final de la Champions League, que acabó 1-0 a favor de los otomanos.

Los turcos se adelantaron en los primeros compases del duelo gracias a un gol de Mario Lemina, pero las grandes polémicas llegaron tras el paso por vestuarios, ya en el segundo tiempo.

Las dos polémicas de Gil Manzano en el Galatasaray-Liverpool

Primero, con un polémico gol anulado al Galatasaray a los 62 minutos de encuentro, que podría haber supuesto el 2-0 y dejar en la lona a los ingleses. Konaté cometió un grave error intentando pasar el balón a su portero y Noa Lang se lo arrebató. Tras un intento de pase a Osimhen, el delantero acabó empujando el balón al fondo de la red para desatar la euforia en Estambul.

Pero Jesús Gil Manzano anuló el gol. ¿Por qué? Por un fuera de juego posicional de Yilmaz en el inicio de la jugada. El jugador del Galatasaray estaba en posición adelantada de manera clara, pero su intervención en la jugada es muy dudosa. Hizo un breve gesto de apretar a Konaté, pero quien realmente provocó el fallo del central fue Osimhen. Aún así, el linier levantó la bandera y desde el VAR consideraron que había acertado.

La segunda jugada polémica llegó en el minuto 70. El Liverpool empató el partido, pero nadie lo celebró tras un tanto algo extraño. A la salida de un córner, Konaté tocó el balón con el brazo, hubo un par de rechaces y el balón acabó en el fondo de la portería sin que los jugadores reds festejaran el tanto.

Gil Manzano dio el tanto como válido, pero Cuadra Fernández tuvo que corregirle y le advirtió de que había mano de Konaté. Puede que incluso toque con el brazo hasta en dos ocasiones. Esta vez, al menos, sí que le corrigieron desde el VAR y el tanto no subió al marcador.

El Liverpool se mostró muy incómodo en la segunda mitad y el Galata incluso acabó merodeando el área de Mamardashvili en el tramo final en busca del segundo. En cualquier caso, el 1-0 lo deja todo abierto para el partido de vuelta, que se disputará en Anfield el miércoles de la semana que viene. El ganador de este emparejamiento se medirá en cuartos al vencedor del PSG-Chelsea.