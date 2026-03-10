Jorge Morán 10 MAR 2026 - 21:06h.

El director deportivo del Atlético confirmó las declaraciones de Xavi

En mitad de las elecciones para la presidencia del FC Barcelona, Xavi Hernández soltó la bomba. Unas declaraciones que dejan en muy mal lugar a Joan Laporta sobre la posible vuelta de Leo Messi justo después del Mundial de Qatar. Y mientras el ex presidente niega las acusaciones, como también lo hace Javier Tebas, otros confirman lo dicho por la leyenda culé.

El último ha sido Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, quién fue preguntado por las palabras de Xavi Hernández durante la previa de su partido contra el Tottenham. El que fuera en ese momento directivo en el Barcelona, dejó clara su postura y aceptó lo que dijo el ex entrenador.

Preguntado sobre si el Barça contaba con el 'OK' de LALIGA EA SPORTS, Alemany fue claro. "Como ha dicho Xavi... Él está en lo cierto. Nos dijeron que lo tenía", respondió el director deportivo a Mónica Marchante, a la que confirmó esta noticia hasta en dos ocasiones.

Guerra entre Joan Laporta y Xavi Hernández

Xavi Hernández, quién apoya a Víctor Font en la carrera a la presidencia del Barcelona, no dudó en echar una mano a su candidato con unas declaraciones que no dejaron en buen lugar a Laporta. "Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo", aseguró la leyenda culé, que destacó que todo se rechazó por el orgullo de Joan.

"Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono", señaló. "Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LALIGA ni porque Jorge Messi pide más dinero. Eso es mentira", zanjó.

Preguntado sobre estas palabras, Laporta no dudó en señalar a Xavi por sus celos a Hansi Flick. "Me duele que se haya dejado utilizar. Cuando veo estas declaraciones de Xavi pienso en Hansi Flick. Cuando eres presidente has de tomar decisiones muy difíciles y tuve que tomar una decisión muy difícil. Con Xavi continuaríamos perdiendo y con Flick comenzamos a ganar. Con los mismos jugadores Xavi Perdía y Flick ganaba", respondió.