Lamine Yamal desvela la incógnita de su celebración que vinculan al anime Inazuma Eleven

Celia Pérez 11 MAR 2026 - 00:28h.

El extremo celebró el gol de una forma muy particular

El uno por uno del Barça ante el Newcastle: aprobados y suspensos del empate en Champions

Compartir







El Barcelona consiguió rescatar esta noche en el último suspiro un empate del St James' Park. Los de Flick igualaron en el tiempo de añadido por medio de Lamine Yamal, que no falló desde los once metros un penalti que previamente había provocado Dani Olmo. Su celebración, con un dedo de una mano tapándose un oído y con los dedos de la otra mano en la boca, imitando el gesto de silbar, está siendo de lo más comentado y él mismo ha respondido tras el encuentro ante las cámaras de ElDesmarque.

A la salida del estadio inglés, el extremo fue preguntado por su celebración, a la que muchos vinculaban a uno de los animes más destacados: Inazuma Eleve. El gesto que realiza el futbolista culé es bastante parecido, pero su respuesta fue bastante clara al ser cuestionado por ello. Negando con la cabeza, Lamine señalaba que no era por el anime su gesto de esta noche tras marcar el tanto del empate.

Lamine logra el empate desde el punto de penalti

El tanto culé llegó en el 96' cuando Dani Olmo se metió a la desesperada en el área del Newcastle, dribló y se topó con un torpe Thiaw, que le zancadilleó. El árbitro italiano Marco Guida no lo dudó. Señaló el punto de penalti y no hubo VAR que salvara al Newcastle. Barnes, ya sustituido, se hundía en su banquillo. Su esfuerzo y brillantez final no había servido para nada.

Porque Lamine Yamal engañó desde los once metros a Aaron Ramsdale y se dirigió al público como diciendo "¿Por qué siempre yo?". Incluso en un día que no lo merecía, el Barcelona se llevó un premio de Newcastle, el premio de poder definir la eliminatoria de octavos la semana que viene en casa y ante los suyos en el Camp Nou.