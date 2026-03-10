El uno por uno del Barça ante el Newcastle: aprobados y suspensos del empate en Champions

Celia Pérez 10 MAR 2026 - 22:56h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Hansi Flick

Los posibles rivales del Barcelona en cuartos de Champions League si elimina al Newcastle

El Barcelona se ha medido este martes al Newcastle en el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Los de Hansi Flick empataron en un partido en el que les costó mucho llegar con claridad. Barnes decantó la balanza para los urracas, pero Lamine Yamal en el último suspiro devolvió la igualdad desde el punto de penalti.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto culé en el partido disputado en el estadio St. James' Park.

Joan García [6]: comenzó con un despeje bastante débil que tuvo que desviar Cubarsí para evitar males mayores, pero el meta volvió a lucirse luego con paradones como el de la primera mitad a Elanga. En el gol a punto estuvo de obrar el milagro.

Ronald Araujo [4]: entró en el once por la baja de última hora de Eric García. Subió provocando un espacio para la carrera de Osula, aunque en líneas generales estuvo correcto hasta el gol. Llegó tarde a la marca y quedó señalado.

Pau Cubarsí [6]: el central volvió a hacer gala de su buen nivel. Siempre atento, sacó un balón clave con la portería vacía y ofreció siempre seguridad en la zaga culñe.

Gerard Martín [6]: volvió a firmar un partido muy serio. Muy bien en los despejes y acudiendo a cubrir bien ante los posibles despistes. Bien cubriendo a Osula.

Cancelo [5]: fundamental corriendo atrás y cortando a última hora. Da muchísima verticalidad al ataque culé, llegando con peligro y metiendo centros al área. En la segunda mitad se le vio sufrir más con Elanga. Vio la amarilla por una falta a Murphy.

Bernal [5]: bien colocado aunque con menos presencia que en otras ocasiones. Tuvo que ser cambiado en la segunda mitad con molestias.

Fermín López [5]: intentó aguantar la presión, aunque le costó un poco más. No conectó demasiado con sus compañeros y el equipo lo acabó notando.

Pedri [6]: vuelta al once del canario. Puso calma y manejó como nadie los tiempos. Fantástico en las en las ayudas defensivas, recuperando balones importantes para el equipo.

Lamine Yamal [5]: desequilibrando, recortando. Cayó en el área empujón de Hall, pero el colegido no pitó nada. Fue de lo poco del equipo que consiguió crear algo arriba. Anotó el gol del empate desde los once metros.

Raphinha [4]: ofreció un buen centro que no acabó en auto gol por poco de Burn. No terminó de estar del todo fino ni del todo claro a la hora de tomar decisiones. Eso sí, siempre trabajador.

Lewandowski [4]: prácticamente desparecido en la primera mitad, apenas conectó con sus compañeros. Ya en la segunda apareció algo más y tuvo una buena ocasión que se marchó rozando el palo largo de Ramsdale

Sustituciones en el Barcelona

Dani Olmo [5]: provocó un penalti en el último suspiro del encuentro que acabó anotando Lamine.

Rashford [5]: con velocidad, encaró y trató de crear aunque sin demasiada fortuna.

Marc Casadó [4]: intentó aguantar la presión y controlar por momentos sin demasiada incidencia.

Ferran Torres [-]: apenas incidió en el juego culé.