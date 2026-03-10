Álvaro Borrego 10 MAR 2026 - 23:12h.

España suma 0.375 puntos y le recorta distancia a Alemania, que sumó 0.286

El portero del Tottenham regala dos goles al Atlético y acaba sustituido a los 15 minutos

Todo sigue como estaba, incluso un poco mejor. El empate sobre la bocina del FC Barcelona permite a España dar un pequeño paso al frente en su lucha por obtener una plaza adicional para la próxima edición de la Champions League. LALIGA tenía este martes una oportunidad de oro para dar un paso de gigante, más si cabe por ese enfrentamiento entre la Atalanta y el Bayern Múnich. La noche pintaba de lujo, con la goleada del Atlético de Madrid, y terminó con el empate de Lamine Yamal en el descuento, que brinda más esperanzas a los españoles, aunque deberán consumar el pase con un triunfo en la vuelta. Mientras tanto, Alemania, principal competidora por ese boleto extra, sigue sumando puntos.

Tras los resultados de este martes, España suma 0.375 puntos y le recorta distancia a Alemania, que sumó 0.286. A pesar de las derrotas de Tottenham y Liverpool, Inglaterra tiene prácticamente asegurada una plaza adicional para la próxima Champions, mientras que la otra en discordia se la disputarán seguramente entre españoles y alemanes, quedando Italia casi descartada tras la más que posible eliminación de la Atalanta, único italiano en la máxima competición continental.

A falta de dos meses y medio para el final de las competiciones europeas, Alemania parte con cierta ventaja, con 17.857 puntos, por los 17.781 de España y los 17.357 de Italia. Inglaterra se consolida con 22.402 puntos.

Alemania, el gran rival de España

No obstante, más allá de los resultados, los porcentajes daban ya a España como favorita para hacerse con esa plaza adicional, dado que hasta el momento es de los tres es el país que más equipos mantiene vivos en Europa. Una condición que en las próximas eliminatorias deberán respaldar los equipos españoles, siendo quizás Alemania su gran rival. Sobre todo por las altas expectativas que hay con el Bayern Múnich.

Para que el quinto de España obtenga una plaza Champions será fundamental que FC Barcelona (1-1 vs Newcastle), Atlético de Madrid (ganó 5-1 al Tottenham) y Real Madrid (Manchester City) pasen sus respectivas eliminatorias. No obstante, buena parte de las opciones se juegan en los otros cruces. Por ejemplo, la Atalanta caerá con casi total seguridad ante el Bayern Múnich y el Leverkusen debería hacer lo propio frente al Arsenal. De concretarse estos resultados, España podría quedarse con tres candidatos y sumaría un buen botín de puntos, mientras que Alemania se quedaría con un único representante e Italia se quedaría fuera de la pelea.

También habrá bastantes puntos en juego en la Europa League. Ni que decir tiene que el Real Betis debería superar su eliminatoria, al igual que el Celta de Vigo. Importante será ese Bolonia - Roma, que dejará a otro italiano fuera de competiciones europeas. A los españoles les convendría la eliminación del Stuttgart o el Friburgo, que miden sus fuerzas con Porto y Genk, respectivamente. En la Conference League, el Rayo Vallecano buscará el pase a los cuartos frente al Samsuspor, mientras que la Fiorentina hará lo propio ante el Rakow polaco y el Mainz 05, contra el Sigma Olomuc.