El Barcelona salva el empate en el último instante ante el Newcastle

Celia Pérez 10 MAR 2026 - 23:02h.

Con un gol de Lamine de penalti en el descuento

El uno por uno del Barça ante el Newcastle: aprobados y suspensos del empate en Champions

Compartir







El Barcelona se llevó un empate de St. James' Park ante el Newcastle en un partido en el que evitó la derrota en el tiempo añadido gracias a un penalti transformado por Lamine Yamal y en el que previamente los urracas se habían adelantado por medio de Barnes.

Fue una primera parte en a que el cuadro de las urracas comenzaron acechando la portería culé. Primero con una ocasión de Tonali que no terminó de despejar bien Joan García y que Pau Cubarsí tuvo que despeja para que no acabara dentro de la meta azulgrana cuando ya esperaba Burn empujarlo al fondo de la portería.

PUEDE INTERESARTE Los posibles rivales del Barcelona en cuartos de Champions League si elimina al Newcastle

Poco después, Osula que se topó con la rápida reacción de la defensa culé y un derechazo de Elanga se topó con una gran intervención de Joan García. No fue hasta hasta casi la media hora cuando comenzó a reaccionar el Barça con llegadas al área del cuadro inglés. La más clara fue una de Lamine Yamal, que con un par de bicicletas superó su marcha y logró finalizar con un derechazo que acabó rozando Ramsdale. También lo intentó Fermín tras un pasé atrás del '10' que se fue a las manos del meta rival. El Newcastle volvió a reaccionar con una ocasión Elanga que no llegó a remata Osula por poco.

PUEDE INTERESARTE El Barça piensa en recuperar a Ez Abde

Tras el paso por vestuarios, el encuentro siguió con la misma dinámica con un Newcastle que apretaba y un Barça que le costaba llegar con claridad a meta rival. Fue en el 65' cuando Lewandowski mandó el esférico rozando el larguero tras un gran pase de Raphinha. Y en el 74' el susto con el gol anulado a Joelinton por fuera de juego.

En el tramo final llegaron los goles, el de los urracas en el 85' con un centro de Murphy que Barnes envió a placer al fondo de la red ante un Joan García que casi obra el milagro. Ya en el descuento, Dani Olmo provocó un penalti que Lamine Yamal se encargó de ejecutar y devolver la igualdad al marcador.