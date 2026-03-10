Alineaciones confirmadas de Newcastle y Barcelona con baja de última hora

Celia Pérez 10 MAR 2026 - 19:49h.

Estos son los elegidos para salir de titulares en el St. James' Park

Los posibles rivales del Barcelona en cuartos de Champions League si elimina al Newcastle

El Barça se mide esta noche al Newcastle, en el partido de ida de octavos de final de la UEFA Champions League que se disputará en el St. James' Park. Los de Hansi Flick, que llegan impulsados por el excelente momento de forma de Lamine Yamal y por la reincorporación Pedri, trataran de obtener una renta favorable que les permita salir con garantías para la vuelta.

El conjunto azulgrana llegan en un buen momento de juego y resultados, después de enlazar cuatro victorias entre todas las competiciones con un balance de once goles a favor y uno en contra, pese a la decepción de rozar la remontada y caer frente al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey.

En cuanto a las lesiones, el técnico alemán no podrá contar los defensas Jules Kounde, Alejandro Balde y Andreas Christensen, ni con los centrocampistas Frenkie de Jong y Gavi. Y en cuanto al once, el alemán ha sufrido la baja de última hora de Eric García, que por unas molestias musculares no jugará por precaución. Su lugar en el lateral lo ocupará Ronald Araujo.

Al equipo regresan Pedri, Raphinha y Fermín López, mientras que repite Marc Bernal, que parece haberse ganado un puesto en la medula, mientras arriba entra Lewandowski por Ferran Torres. Atrás, Cubarsí y Gerard Martín en el eje de la defensa, y Joao Cancelo con Araujo completan el once.

XI del Barcelona: Joan García; Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

El Barcelona deberá sobreponerse al factor ambiental, el estruendo de St. James' Park y la energía del Newcastle en los inicios de cada parte; también dominar el balón, vigilar las pérdidas y ser preciso en el repliegue, pues las 'urracas' son un equipo peligroso cuando recuperan la pelota y pueden correr, y un adversario muy poderoso en el juego aéreo.

Por su parte, el Newcastle sale con el siguiente once: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula, y Barnes.