El cuadro blaugrana evitaría hasta la final a clubes como PSG, Real Madrid, City o Bayern

Vuelve el FC Barcelona a la Champions League. Casi dos meses después de su último partido y tras acabar la Fase Liga en quinta posición, lo que le permitió evitar el playoff, el cuadro de Hansi Flick regresa a la competición europea con una eliminatoria de octavos de final ante el Newcastle en la que parte como claro favorito.

Los blaugranas juegan este martes 10 de marzo en St. James Park a domicilio, por lo que el billete a cuartos de final de la Champions se decidirá el próximo miércoles 18 de marzo en el Camp Nou. Y lo harán, además, con todas las gradas abiertas, a la espera de terminar de construir la nueva gradería.

Posibles rivales del Barcelona en Champions League

La ilusión en clave europea se ha disparado en el clave azulgrana, ya que el cuadro de la Champions es bastante favorable. De hecho, le podría haber tocado el actual campeón, el PSG, pero finalmente, fueron emparejados con el Newcastle, un rival a priori mucho más asequible.

En caso de ganar a los ingleses, el Barça se enfrentaría en cuartos de final de la Champions al ganador del Tottenham-Atlético. Lo haría, eso sí, con la ida en casa vuelta a domicilio, ya que parten desde la zona alta del cuadro.

En el hipotético caso de que lleguen a semifinales, los azulgranas se medirían ante Bodo/Glimt, Sporting CP, Bayer Leverkusen o Arsenal. Sin duda, el cuadro inglés es el gran favorito de esa zona del cuadro para plantarse en semis, donde el Barça jugaría de nuevo la vuelta a domicilio.

Además, el cuadro catalán evitará a toda cosa hasta una posible final a equipos como el PSG, el Chelsea, el Liverpool, el Real Madrid, el Manchester City o el Bayern. Final que, por cierto, se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.