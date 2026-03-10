Fran Duarte 10 MAR 2026 - 11:06h.

Julián Álvarez se ha convertido en uno de los delanteros más deseados en Europa. Uno de los principales clubes con los han relacionado su futuro es el FC Barcelona. Desde su explosión durante su primera temporada como rojiblanco, el club azulgrana parece haberse fijado en el argentino… aunque su bajo nivel durante esta temporada ha cambiado por completo la situación.

La opción de Julián Álvarez al Barça se diluye

Así lo ha confirmado Joan Soler, del equipo directivo del Barça, en el programa ‘La Posesión’ del Diario SPORT. Según afirma Soler, el Barça está “rotundamente” dispuesto a desembolsar 100 o 120 millones de euros por un futbolista de primer nivel en el próximo mercado de fichajes. Una cifra por la que se podría tasar a Julián Álvarez, aunque el directivo culé rebaja la expectativa con este fichaje y desvela que el interés del Barça en el delantero de 26 años ha cambiado drásticamente.

“No, lo considero un buen jugador, pero desde que salió en la órbita del Barça, cada vez que lo miro no acabo de verle tan bien como le veía antes”, responde Joan Soler cuando David Bernabéu le pregunta por si ese fichaje estelar podía ser Julián Álvarez. “Hoy lo comentábamos (…) Incluso el día que nos meten cuatro le veía la cara como desencajado. No, no, no… este chico no está…”, responde el directivo culé.

Una mejoría clara si viste de azulgrana

Lo que sí que cree es que su rendimiento mejoraría enormemente cuando le vistan con la camiseta azulgrana. “Quizá sí”, responde Joan, “pero yo creo que al final los buenos jugadores, y la historia nos lo dice, se hacen en el Barça. Julián Álvarez viniendo al Barça sería mucho mejor, seguro. Pero hay otros también… Al lado de Lamine, al lado de Pedri, al lado de todos… creo que habría una cola que no la acabaríamos”, sentencia Soler.