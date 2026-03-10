Marcos Llorente, sangrando y sustituido tras un entradón de Richarlison

Álvaro Borrego Madrid, 10 MAR 2026 - 23:06h.

El español fue sustituido a veinte minutos del final por un fortísimo pisotón de Llorente

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid ante el Tottenham, tres sobresalientes y un suspenso

Compartir







Marcos Llorente no pudo terminar el partido contra el Tottenham. El internacional español tuvo que ser sustituido a veinte minutos del final por un tremendo pisotón de Richarlison, que incluso le provocó sangre. Un golpe con fuerza excesiva que no fue suficiente como para que el colegiado tomase la decisión de expulsarle, a pesar de lo aparatoso del impacto. Sí que le penalizó con cartulina amarilla. Aunque el futbolista del Atlético de Madrid aguantó algunos minutos más, Simeone no quiso tomar riesgos y decidió sustituirle. En cualquier caso, no parece que exista una lesión grave y, salvo algún imprevisto, podrá estar disponible este fin de semana.

"Estoy bien, es un golpe que suele pasar en el fútbol. Unos días mal y se pondrá bien", argumentaba el propio Marcos Llorente al término del encuentro.

Lo cierto es que Marcos Llorente volvió a ser decisivo para las aspiraciones del Atlético de Madrid. El hoy centrocampista demostró ser el más listo de la clase aprovechando el resbalón de Kinsky para anotar a placer el primero del partido. Un gol que servía para abrir la lata pero también para dinamitar las dudas de un Tottenham condenado por sus propios errores. El colmo de las desgracias se cebó con el conjunto británico, que en apenas un cuarto de hora malgastó sus opciones de soñar con un el a la siguiente ronda.

La aportación de Marcos Llorente fue especialmente relevante. Más allá del gol, el español vivió en campo contrario, nada menos que con un 94% de acierto en el pase. Tuvo cuatro contribuciones defensivas y libró ocho duelos, saliendo victorioso en el 60% de ellos. Después de ese pisotón aguantó diez minutos más en el terreno de juego, pero finalmente no pudo terminar el encuentro. Acabó con sangre en el tobillo y con hielo sobre la zona para reducir la hinchazón.

Precisamente el brasileño Richarlison, delantero del Tottenham, será baja en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid en Londres por ciclo de tres tarjetas amarillas, tras ser amonestado en esa jugada.