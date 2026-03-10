Griezmann, Julián Álvarez y Llorente, los mejores

El portero del Tottenham regala dos goles al Atlético y acaba sustituido a los 15 minutos

El Atlético de Madrid ha dado un paso de gigante hacia cuartos de final de la Champions League tras firmar una gran goleada ante el Tottenham (5-2) en el Metropolitano. Los rojiblancos aprovecharon los inverosímiles regalos de los Spurs en el primer cuarto de hora, hasta tres de manera consecutiva, y acabaron firmando una manita que les pone con un pie en la siguiente ronda europea.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid en el duelo de ida ante el Tottenham.

Oblak (5): demasiados fallos. Ya había cometido dos importantes en el primer tiempo antes de regalar el balón al Tottenham en su segundo gol. Eso sí, firmó un paradón a Richarlison para evitar el 4-2 justo antes de la jugada del 5-1, una de esas acciones que pueden marcar una eliminatoria.

Pubill (8): esta vez le tocó jugar desde el costado diestro para que Le Normand entrara en el eje. Y rindió igual de bien. 4 recuperaciones y varias acciones determinantes atrás. Sería una barbaridad que no estuviera en el Mundial.

Le Normand (7): la gran novedad del once. Anotó el cuarto gol del Atlético a los 22 minutos y, pese a que sigue dejando algunas dudas con balón, cumplió atrás.

Hancko (7): correcto en defensa, sumándose en ataque en alguna ocasión.

Ruggeri (5): enganchado y superado por Pedro Porro en primer gol del Tottenham. Su mejor llegada ofensiva la desaprovechó Llorente en el primer tiempo.

Giuliano Simeone (5): sin estar mal, fue de los más flojitos del Atlético. Desapercibido en ataque y perdiendo la marca de Richarlison en la acción que originó el paradón de Oblak. Mucho trabajo atrás, eso sí.

Marcos Llorente (9): lo mismo se exhibe desde el lateral que desde la medular. El primero en acudir a la presión, anotó el 1-0 a los 6 minutos llegando desde la segunda línea y provocó el fallo de Van de Ven en el segundo tanto rojiblanco. Tuvo en sus botas el quinto justo antes del descanso. Si no está entre los cinco mejores jugadores españoles del momento, le falta poco. Sustituido en el 69'.

Johnny Cardoso (6): la goleada no se rubricó precisamente desde la medular. Cumplió, no cometió errores con balón, pero tampoco destacó.

Lookman (6): le faltó un puntito. Recogió el regalo de Kansky en el primer gol, dejó dos buenos centros desde la izquierda y Vicario evitó su tanto. Más apagado en el segundo tiempo y sustituido en el 69'.

Griezmann (9): ¿de verdad estaba pensando irse a Orlando? Está claro que, ahora sí, ha encontrado su rol perfecto en este Atlético de Madrid. Marcó el segundo tras un regalo de Van de Ven y asistió con un toque mágico a Julián en el quinto, al contragolpe. El equipo fue lo que él quiso en cada momento. Sustituido en el 81', se marchó con una ovación.

Julián Álvarez (9): esta vez sí. Se aprovechó de los regalos ingleses con una asistencia a Llorente en el primer gol, anotando sin oponente el tercero y firmando el quinto al contragolpe con una gran carrera en la que dejó atrás a Pedro Porro con suma facilidad. Con ganas, corriendo, metiendo el pie, que ya es más de lo que se le ha visto en varias ocasiones este curso. Sustituido en el 73'.

Pablo Barrios (6): volvió a jugar más de un mes después de su lesión. Entró en el 68' por Llorente y lo primero que hizo fue dejar un gran pase en profundidad a Griezmann.

Sorloth (SC): estuvo 20 minutos en el campo, pero sólo tocó 7 veces la pelota.

Nico González (4): esta vez fue determinante... para mal. Entró en el 72' por Julián y salió en la foto del segundo gol visitante, muy blando a la hora de recibir de espaldas el balón de Oblak.

Koke (SC): sustituyó a Griezmann en el 81' para dar algo de control a la medular.