La final se disputará el 18 de abril en La Cartuja

La final de la Copa del Rey 2026 empieza a coger forma. La RFEF se ha reunido este martes en Las Rozas con el Atlético de Madrid y la Real Sociedad para empezar a organizar el duelo por el título copero, que se disputará el próximo sábado 18 de abril en La Cartuja, Sevilla. Miguel Ángel Gil Marín y Jokin Aperribay han estado presentes junto a Rafael Louzán para establecer el reparto de entradas y el reparto de las fan zone, entre otras cosas.

Como era de esperar, el Atlético de Madrid (1903) ejercerá de local ante la Real Sociedad (1909) debido a su condición de club más veterano. En cualquier caso, todo apunta a que los dos clubes podrán lucir su primera equipación, tal y como ha sucedido en los dos partidos ligueros disputados entre ambos esta temporada.

Reparto de entradas de la final de Copa del Rey

La RFEF ha confirmado que cada finalista recibirá 25.560 entradas del aforo general, a las que hay que añadir localidades de otras categorías, incluyendo las VIP y las de diversidad funcional. En total, los dos clubes tendrán 51.020 entradas, cerca del 80% del aforo total del estadio, mientras que la RFEF se quedará el 20% restante hasta alcanzar cerca de 68.000 espectadores de capacidad total.

Fan zone de Atlético de Madrid y Real Sociedad en Sevilla

La Federación también ha establecido las dos 'zonas de aficionados' previas a la final copera. La hinchada del Atlético de Madrid se ubicará en el parking de las Moreras, junto al parque del Alamillo, a apenas 10 o 15 minutos andando del recinto. Su hinchada estará ubicada en el Gol Norte de La Cartuja.

Ubicación de la Fan Zone del Atlético de Madrid.

La fan zone de la Real Sociedad estará ubicada en la avenida de Carlos III, junto al Apeadero de Renfe, y sus aficionados ocuparán el Gol Sur del estadio sevillano. Esta ubicación está a unos 20 minutos andando del estadio y algo más alejada del centro de la ciudad.

Ubicación de la Fan Zone de la Real Sociedad.

El partido se podrá ver en abierto a través de La1, ETB y TV3, pero también a través de Movistar Plus, y arrancará a las 21:00 horas.