Ángel Cotán 10 MAR 2026 - 10:33h.

El técnico tiene su once tipo casi definido

La Real Sociedad reconoce tres motivos para apoyar a Betis y Celta: "Lo hemos notado"

Compartir







GipuzkoaAlgo más de cinco semanas. Eso es lo que falta para ver el Estadio de La Cartuja teñido de rojiblanco y txuri urdin. El pasado fin de semana, el Atlético de Madrid venció a la Real Sociedad en la antesala de la final, aunque los donostiarras mandaron varios avisos. Pellegrino Matarazzo tiene claro que la cita de abril será bien distinta, en parte por su apuesta inicial.

Desde su aterrizaje en San Sebastián, el técnico estadounidense ha ido perfilando su once tipo, aunque lo cierto es que, gracias a su estudio previo del equipo, lo ha tenido claro desde un primer momento. Solo las lesiones han moldeado su parecer (como la de Take Kubo o Ander Barrenetxea) y la rotación en portería atendía a los tradicionales repartos de competiciones.

Eso sí, Pellegrino Matarazzo tiene una gran duda para la cita del próximo 18 de abril en La Cartuja. Durante estas cinco semanas, la Real Sociedad disputará cuatro encuentros ligueros (Osasuna, Villarreal, Levante y Deportivo Alavés). O lo que es lo mismo, cuatro oportunidades para decantarse entre tres opciones... con un condicionante.

Pellegrino Matarazzo y su gran duda en La Cartuja

Como bien apunta Noticias de Gipuzkoa, la gran parcela que Pellegrino Matarazzo no tiene definida al cien por cien no es otra que el eje de la zaga. Tres futbolistas pelean por dos únicos puestos y no se antoja una decisión sencilla. Hasta la fecha, Jon Martín es la opción preferida del técnico estadounidense. A sus 19 años, el central suma 8 titularidades en LALIGA EA Sports y cuatro en la Copa del Rey desde la llegada del nuevo entrenador. Es decir, el zaguero solo ha descansado ante Elche y Mallorca.

Aunque un condicionante se tiene en cuenta. Jon Martín está sufriendo con un perfil de delantero muy concreto y no es otro que el ariete espigado, con buen juego de espaldas y contundente en el juego aéreo. Una descripción que encaja a la perfección con Alexander Sorloth, aunque sería toda una sorpresa su suplencia en La Cartuja.

La duda estará en su acompañante: el capitán o la torre. Igor Zubeldia, titular en la vuelta de semifinales ante el Athletic, viene en línea ascendente y tiene a su favor el valor emocional. Sin embargo, Matarazzo ha confesado en muchas ocasiones su predilección por Caleta-Car. Con un porcentaje de minutos muy similar, el técnico de la Real Sociedad debe resolver la gran incógnita de su apuesta inicial.