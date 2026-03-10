David Torres 10 MAR 2026 - 11:44h.

Guillermo Almada explica por qué no jugó titular Ilyas y analiza el empate: "Estaba siendo fundamental"

"En el Ramadán están en una situación compleja, la alimentación no es buena"

El entrenador del Oviedo, Guillermo Almada, ha afirmado después de empatar contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-1) que pese a no ganar el encuentro el equipo "recuperó la esencia de lo que venía demostrando" y ha estado "más cerca del triunfo". Dicho esto, el uruguayo se puso la venda pensando en el choque del sábado ante el Valencia CF correspondiente a la Jornada 28 de LALIGA EASports.

A Almada le preocupa la falta de descanso (llegaron este martes a Oviedo) y el sábado reciben a los de Mestalla. En ese sentido, al ser preguntado por si el Oviedo tiene margen de mejora, Almada ha respondido afirmativamente. "Desde mi punto de vista, sí. A veces no tienes el tiempo adecuado de trabajo. Con la continuidad de partidos en estas dos últimas semanas priorizas la recuperación de los jugadores. No tenemos una plantilla numerosa para refrescar muchas posiciones", ha explicado.

El Ramadán les afecta

En otro orden de cosas, el técnico uruguayo justifica sus cambios y movimientos por culpa del ayuno en el Ramadán: "Están en una situación compleja, más que que bueno, su alimentación no es adecuada por ciertas circunstancias y se les veía cansados, agotados y tratamos de refrescar las bandas y quedamos conformes también con Thiago e Illic, que precisan minutos, por más que Ilic no es su posición natural. Quedamos conformes y pudimos refrescar ahí a los otros compañeros".

El técnico ha apostado por "seguir trabajando" y ha puesto el foco en el siguiente partido en casa contra el Valencia: "Para que este punto valga tenemos que ganar el siguiente encuentro de local del próximo fin de semana".