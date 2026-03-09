Celia Pérez 09 MAR 2026 - 23:30h.

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, ha analizado el empate del equipo esta noche en el RCDE Stadium, del que se muestra satisfecho por la cara que demostró el equipo, especialmente tras el partido ante el Rayo, y espera haber recuperado las buenas sensaciones.

Qué ha faltado: "Más juego como tuvimos el segundo tiempo. Primer tiempo perdimos la pelota después de gol y el segundo tiempo sí con los cambios tuvimos otra distribución del manejo del balón. Generamos situaciones, aunque ellos nos generaron alguna también. Nos faltó definición en los momentos claves para golpear".

Entrada de Ilyas: "Es muy buen jugador. Estaba siendo un jugador fundamental para nosotros. Por esta situación le tuvimos que dejar descansar. Santi entró muy bien, agarró la pelota, generó mayor distribución. Colo también. Nos aportaron mucho los cambios".

Diferencia con el último partido: "Yo sigo diciendo que el equipo se veía botado porque hizo un esfuerzo enorme con el Atlético de Madrid tres días antes. Nosotros no estamos preparados para jugar a esa intensidad con días seguidos o con poco descanso. Hoy se notó la diferencia, estábamos más frescos, estaban mejor. Inclusive los recorridos fueron muchos menores los del Rayo o que los del Atlético y seguro que los de hoy. Jugamos muy mal, no tuvimos manejo, perdimos la pelota rápido contra el Rayo. hoy fue distinto. Recuperamos nuestra esencia mas allá de que no pudimos ganar. Lo veníamos demostrando en una cantidad de partidos que había marcado superioridad sobre muchos rivales, inclusive el Atlético, que el primer tiro en el arco fue en el 94'. Recuperamos un poco la esencia a pesar de que no pudimos ganar".

Si un punto sirve para algo: "Conforme no, no nos deja contemos, pero si le sumamos tres cuando juguemos de local seguramente va a pesar y sumar. Así que esperamos continuar con lo que veníamos haciendo antes del Rayo. Y este partido sea un puntapié para empezar ganar".