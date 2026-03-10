El equipo de Diego Pablo Simeone, en el lado derecho del cuadro

El Atlético de Madrid recibe este martes al Tottenham Hotspur en el Metropolitano en la ida de octavos de final de la Champions League. Los rojiblancos se metieron entre los 16 mejores equipos de Europa tras imponerse al Brujas en el playoff por un global de 7-4, por lo que llegan procedentes de la repesca y tendrán que jugar el duelo de vuelta a domicilio.

Tras el sorteo de pasado 27 de febrero, ya ha quedado definido el cuadro completo de la Champions League 2026. Un sorteo que fue bastante bien para el cuadro colchonero dentro de lo posible, ya que la otra opción era medirse al Liverpool en octavos.

Posibles rivales del Atlético de Madrid en Champions

En caso de conseguir eliminar al Tottenham, cuyo partido de ida se disputa este martes 10 de marzo en el Metropolitano y la vuelta el próximo miércoles 18 de marzo en Londres, el Atlético se mediría en cuartos al ganador del Newcastle-Barcelona.

Eso sí, si los colchoneros avanzan a cuartos, tendrán el factor campo a favor, ya que se lo 'robarían' a los Spurs en esta eliminatoria de octavos. Es decir, que jugarían la ida de cuartos a domicilio, el 7 u 8 de abril, y el partido de vuelta se disputaría en el Metropolitano una semana más tarde, el 14 o 15 de abril, sea quien sea su rival.

En caso de eliminar al Tottenham y eliminar también al ganador del Newcastle-Barcelona, el rival rojiblanco en semifinales saldría del lado derecho del cuadro. En octavos se medirán Bodo/Glimt y Sporting CP por un lado y Bayer Leverkusen y Arsenal por otro, siendo los gunners los grandes favoritos de esa esquina inferior del cuadro para llegar a la última ronda previa a la final, que se disputará en el Puskas Arena de Budapest.

Por contra, el Atlético evitará a toda costa hasta una hipotética final a clubes como el PSG, el Chelsea, el Liverpool, el Real Madrid, el Manchester City o el Bayern, que van por el lado izquierdo del cuadro.