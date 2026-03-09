Diego Páez de Roque Madrid, 09 MAR 2026 - 17:59h.

Varios jugadores podrían perderse el choque de vuelta en Londres

Robin Le Normand reivindica el papel de Simeone con los suplentes y responde a la diferencia de descanso con el Tottenham

Compartir







El Atlético de Madrid tratará de dejar la eliminatoria encaminada contra el Tottenham Hotspur en el estadio Metropolitano. Como ya ocurrió en la Copa del Rey, donde vencieron por 4-0 al FC Barcelona, los de Diego Pablo Simeone quieren viajar a Londres con una cómoda ventaja en el marcador. Eso sí, con todos sus integrantes posibles para el Tottenham Hotspur Stadium.

Con el regreso de Pablo Barrios a los entrenamientos, el equipo rojiblanco recupera a una de sus piezas clave en el centro del campo, aunque ha perdido un efectivo en esa zona como es Rodrigo Mendoza. Sin embargo, varios jugadores más podrían sumarse a la lista de bajas tras el encuentro de mañana.

Los 8 apercibidos en el Atlético de Madrid

Después de una dura fase de liga y unos reñidos playoffs contra el Brujas, el Atlético de Madrid llega a los octavos de final de la Champions League con hasta 8 apercibidos para el partido de vuelta contra el Tottenham Hotspur.

La línea defensiva es una de las más mermadas en este aspecto. Algunos menos habituales, como Clément Lenglet o Robin Le Normand -aunque este último acompañó a Simeone en rueda de prensa-, se perderían la vuelta si ven la tarjeta amarilla.

PUEDE INTERESARTE Óscar Mayo desvela el dineral que va a ingresar el Atlético gracias a los conciertos de Bad Bunny, The Weekend o Kanye West

Pero hay otros apercibidos que son titulares indiscutibles para el entrenador rojiblanco, tanto en la zaga de la defensa como en el lateral derecho, como son Marc Pubill y Marcos Llorente, ambos con dos amarillas en la presente edición de la Champions League.

El centro del campo es la otra zona que peligra en el Atlético de Madrid. Pablo Barrios, que es posible que pueda volver contra el Tottenham tras su lesión, podría ser baja para la vuelta en caso de ver una tarjeta amarilla. Lo mismo ocurre con Thiago Almada y Giuliano Simeone, siendo este último un pilar fundamental para el 'Cholo' en la banda derecha.

El octavo integrante del equipo que se juega su presencia para el encuentro de vuelta es Diego Pablo Simeone. Si el técnico rojiblanco ve la tarjeta amarilla, tendrá que seguir el choque en uno de los palcos del Tottenham Hotspur Stadium.