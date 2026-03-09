Jorge Morán 09 MAR 2026 - 17:43h.

Apollo entrará al Atlético en este mes de marzo

El Atlético de Madrid comienza una 'nueva vida'. La llegada de Apollo como máximo responsable del club será una inyección no sólo económica, sino ambiciosa, dentro de un equipo que espera realizar un crecimiento que le sitúe como uno de los equipos más importantes del mundo. Una situación que ha desvelado Rubén Uría en ElDesmarket, señalando todas las mejoras que se esperan en el club.

Apollo desembarcará en Madrid el próximo 12 o 13, durante la Junta General Extraordinaria. Lo hará con un equipo nuevo de consejeros, 'con más del 50%' para tener el control del consejo de administración. "A partir de ahí se va a proponer un aumento de 100 millones de euros", explicó Uría.

El aumento de liquidez en el Atlético de Madrid

Esta inversión servirá para afrontar 'ciertos compromisos' y poder 'respaldar tu proyecto deportivo'. Apollo no sólo llegara con la ciudad deportiva, sino con las intenciones de "mantener o incrementar el esfuerzo económico por la plantilla".

"La inversión en la plantilla ha sido de unos 380 millones de euros en los últimos dos años", recordaba Uría, destacando que si se mantiene o incrementa, el Atlético se colocará como uno de los equipos más fuertes del planeta. "La nueva propiedad está evaluando cuáles son los puntos fuertes que tienen que tener en la entidad, los tipos de riesgos económicos o la apuesta que va a mover", destacó.

Entre las dudas con el Atlético del futuro, hay varios nombres que se encuentran como incógnita. "Habrá nombres propios que hay que ver si estarán o no en el nuevo proyecto de Apollo como son los de Giménez, Griezmann, Oblak.. o Diego Pablo Simeone. Ver el papel que tendrá y lo que puede pasar después de la final de la Copa del Rey", desveló.

Las nuevas acciones económicas de Apollo

Pero el trabajo de Apollo irá mucho más allá de lo simplemente deportivo. El nuevo gestor buscará ingresos extra para el equipo, con acciones comerciales como la de los Peaky Blinders. "Hay un acuerdo entre el Atlético de Madrid y Netflix. Los jugadores van a promocionar la película y Cerezo estará encantado", dijo Uría. Además, la llegada de Apollo llega también en un momento en dónde a nivel comercial el Atlético está creciendo de la mano de Óscar Mayor.