A falta de la reunión con la RFEF y la Real Sociedad, cada club dispondrá de unas 26.000 entradas

Sacan a la venta entradas para la final de Copa del Rey con precios disparatados

El Atlético de Madrid jugará la final de la Copa del Rey 13 años después de su último título copero. Y como era de esperar, la afición está respondiendo a lo grande. Este próximo martes, el club rojiblanco se reunirá con la Real Sociedad y con la RFEF para perfilar el reparto de entradas, el reparto del estadio y otros temas organizativos de cara al partido del próximo 18 de abril, que se disputará en La Cartuja.

Mientras tanto, el Atlético ya ha abierto el plazo de solicitudes para estar en Sevilla. Y la hinchada rojiblanca se va a encontrar con un primer problema: la demanda será muy superior a la oferta.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que la RFEF repetirá el reparto del pasado curso, cuando dio cerca de 26.000 entradas cada equipo. Y eso significa que muchísimos aficionados de los dos clubes se quedarán sin viajar a Sevilla. Según informa Mundo Deportivo, el Atlético estima que recibirá más de 70.000 solicitudes para estar en La Cartuja, prácticamente el triple respecto a las entradas de las que dispondrá.

Críticas al Atlético de Madrid por el reparto de entradas de la final de Copa del Rey

Además, durante los últimos días también se han generado ciertas críticas en distintas redes sociales por el sistema de reparto de entradas. A diferencia de finales anteriores, en esta ocasión el club rojiblanco repartirá los tickets por criterio de antigüedad entre todos los socios, tanto abonados como abonados.

En redes como Twitter, Instagram o Tik Tok se han podido leer varias críticas a este sistema durante estos últimos días. Por un lado, porque se trata de un sistema que complica la presencia de los aficionados más jóvenes y favorece a los más veteranos, que evidentemente tienen una antigüedad mucho mayor. Y por otro, porque los socios abonados no tendrán prioridad sobre los no abonados, que pagan cantidades muchísimo menores anualmente.

En clave atlética, el plazo para solicitar entradas concluirá este viernes 13 de marzo. Antes, probablemente este martes, el club conocerá ya cuántas localidades podrá repartir entre su hinchada. Lo que sí ha anunciado es que el 15% de esas entradas se las guardarán para compromisos de la propia entidad, por lo que la afición 'sólo' obtendrá el 85% restante. En caso de que fueran 26.000 billetes, los colchoneros dispondrían de manera directa de cerca de 22.000 entradas para repartir por criterio de antigüedad.