Jorge Morán 10 MAR 2026 - 22:44h.

Le dejó un mensaje en redes sociales

Noche para olvidar la sufrida por Antonín Kinský en el Metropolitano. El guardameta del Tottenham protagonizó dos inexplicables errores en apenas un cuarto de hora, regalando dos goles a los rojiblancos y siendo señalado por su entrenador. Unas cantadas que abrieron distancia en el marcador ante los ingleses y que ponen a los de Simeone con medio pie en los cuartos de final de la Champions League.

En un partido marcado por la lluvia, el guardameta del Tottenham fue el que más lo sufrió. El primer gol fue después de un resbalón, regalando el balón a Lookman quién dejó que anotara Marcos Llorente a placer. En el tercero, el checo volvió a fallar al golpear a la pelota y Julián Álvarez lo aprovechó para marcar a placer. Pero no fue el único resbalón de los suyos. Van de Ven fue otro de los que lo sufrió, dejando el balón muerto para el tanto de Griezmann.

Tres goles que llegaron en apenas quince minutos y que provocaron el cabreo de un Tudor que tomó una decisión pocas veces vista. El entrenador del Tottenham decidió sustituir a Kinsky por Vicario en el minuto quince de partido, señalando a su guardameta que se marchó a vestuarios entre lágrimas.

El sentir de los porteros con los fallos de Kinsky

Unos errores que han dado la vuelta al mundo y que han vuelto a señalar a una de las posiciones más perseguidas del mundo del fútbol. Tanto que incluso una leyenda de la portería como David de Gea quiso solidarizarse con él con un mensaje de apoyo en redes sociales.

El portero de la Fiorentina, que pasó por el Atlético de Madrid y tantas veces ha sido criticado por los aficionados, se solidarizó con Kinsky. "Nadie que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición. Mantén la cabeza en alto y volverás a ir", escribió el español.