Jorge Morán 10 MAR 2026 - 23:54h.

El argentino quiso dejar a un lado los rumores sobre su fichaje por el Barça

Griezmann confirma que se queda en el Atlético y lanza una advertencia: "No podemos repetir"

Compartir







Julián Álvarez está de vuelta. El argentino volvió a ser decisivo ante el Tottenham en un partido marcador por los errores del portero del equipo inglés. Dos goles del delantero rojiblanco, mientras los rumores siguen apuntando a su marcha al Barcelona la próxima temporada.

Unas voces que llegan, sobre todo, desde la Ciudad Condal, en dónde intentan apretar al argentino para convencerle de salir del Atlético. Pese a ello, Julián se mantiene tranquilo y, como dijo tras el partido, todo son cosas de las redes sociales.

"Yo que quieres que te diga. Nunca dije nada, son cosas que se hablan y luego en las redes sociales se hacen una bola.. unos dicen una cosa y se van generando comentarios, pero la verdad que yo nunca dije nada", dijo sobre los rumores sobre su marcha al Barça.

PUEDE INTERESARTE Julián Álvarez y Griezmann desenvuelven los regalos del Tottenham

La felicidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Además, Julián destacó su felicidad en el equipo madrileño en una temporada en la que pueden llegar los éxitos en forma de trofeo. "Estamos ahí peleando en todas las competiciones, es verdad que en LALIGA estamos un poco más lejos, pero vamos a intentarlo hasta el final. En Champions League estamos muy bien y en la final de la Copa del Rey", destacaron.

En un año cuestionado por su racha de falta de gol, el delantero aseguró compromiso. "Es verdad que tuve una racha ahí que no fue buena, pero yo en lo personal siempre quiero hacer goles y ayudar al equipo. Siempre trabajo y doy el máximo en la cancha, lo único que puedo controlar es eso, dar mi 100% y luego lo puedo hacer mal o peor, pero las ganas siempre están ahí, eso es lo que me identifica y lo que puedo hacer. Ojalá sigan viniendo goles y asistencias que es lo que quiero para ayudar al equipo", aseguró. "Tengo la confianza del entrenador y de todos mis compañeros y saben que siempre doy el 100%", zanjó ante las cámaras de ElDesmarque.