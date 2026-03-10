"La ida es llegar a final de temporada", corroboró el delantero

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid ante el Tottenham, tres sobresalientes y un suspenso

Antoine Griezmann confirma su futuro: se queda en el Atlético de Madrid. Tras firmar un partido sobresaliente ante el Tottenham (5-2), con un gol y una asistencia, el delantero pasó por los micrófonos de Movistar para corroborar su continuidad hasta final de curso, con la final de la Copa del Rey como partido clave. Y a su vez, lanzó una advertencia de cara al partido de vuelta para que no se repita lo del Barcelona.

Sensaciones tras el partido: "Muy bien, aprovechamos algún error suyo, del campo que resbala mucho y nosotros estamos acostumbrados. Hicimos un grandísimo partido, una pena esos dos goles. Habrá que mejorar lo que hicimos en Barcelona para no repetir porque tenemos una buena ventaja".

Facilidades del Tottenham: "Quisimos meter mucha presión, un ritmo alto desde el inicio, es lo que hicimos. Los errores vienen de presión nuestra y estamos muy contentos".

La asistencia a Julián tras parada de Oblak: "Necesitamos a todos. Nos alegra mucho el nivel de Julián, Sorloth también. Necesitamos a nuestros 9 haciendo goles. Nosotros a trabajar y hacer la vida más fácil para nuestros delanteros

¿A seguir en el Atlético?: "Sí, estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho, lo que hago en el campo habla por sí solo. Veremos, pero la idea es esa, llegar hasta el final y los demás, hablar".

Jugar la final de Copa: "Eso es, es mi sueño, mi objetivo. Ojalá podamos conseguir algo grande".