El Atlético de Madrid debe dejar a un lado LALIGA y la final de la Copa del Rey para centrarse de nuevo en la Champions League. Después de eliminar al Brujas en los playoffs, los de Diego Simeone se enfrentarán al Tottenham Hotspur, con el partido de ida en el estadio Metropolitano.

Para muchos, el equipo rojiblanco es favorito para llevarse la eliminatoria, sobre todo teniendo en cuenta la mala racha que atraviesa el conjunto inglés en el campeonato doméstico, rozando los puestos de descenso.

En la previa del encuentro, Enrique Cerezo se ha pronunciado sobre ello ante los medios de comunicación. "Siempre veo al Atleti favorito. Luego se dan las circunstancias y la gente cambia de opinión", comenzó diciendo.

Aun así, el presidente del Atlético de Madrid avisó con la temporada del Tottenham. "Este equipo ha quedado cuarto en la fase de liga y nosotros estábamos muy por debajo".

Además, dejó claro que para irse tranquilo a la cama necesita un "resultado grande, amplio y hermoso". "Una cosa buena para poder dormir bien e ir a Londres tranquilo".

En la última eliminatoria de Copa del Rey, el presidente sufrió un lapsus al mencionar a "Tomford" y "Smith" como jugadores del Atlético de Madrid. Hoy ha querido tirar de guasa ante los medios de comunicación. "Tomford está lesionado y Smith no ha venido".

Enrique Cerezo y la llegada de Apollo

En los próximos días se terminará de firmar la llegada del grupo Apollo al club rojiblanco, lo que supondrá un aumento de capital y, con ello, fichajes,

Sin embargo, Cerezo no quiso subir las expectativas y mencionó que mientras ellos en el club, se seguirá la misma política que han seguido hasta ahora. "Traer buenos jugadores, que unos saldrán mejor y otros peor, pero estar en la órbita del mundo futbolístico entre los primeros".

Como viene siendo habitual en los canutazos de Enrique Cerezo, fue preguntado por Julián Álvarez y el interés del Barcelona, más aún después de las palabras de Joan Laporta sobre el delantero. "Cada uno puede decir lo que quiera. Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid".

El otro futbolista que preocupa por su futuro es Antoine Griezmann, aunque sí parece que se va a quedar, por lo menos, hasta final de temporada. "Es jugador del Atlético de Madrid. No nos ha confirmado nada. Sigue estando igual. No sé de dónde os sacáis las ideas de que los jugadores se van y se quedan. Cuando hable Griezmann lo hará, ahora está concentrado y jugará el partido de esta noche. La afición tiene que estar tranquila".