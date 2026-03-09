Fran Fuentes 09 MAR 2026 - 21:01h.

La intención de Apollo en el Atlético de Madrid, a debate en ElDesmarket

La entrada del fondo de inversión Apollo al Atlético de Madrid deja un panorama esperanzador desde el aspecto económico, pero también, fundamentalmente, en el deportivo. Y es que la ampliación de capital que se espera será importante y tendrá su impacto en la confección de plantilla. No obstante, en estos primeros meses desde su llegada, aún se siguen cocinando los caminos a seguir. Es por eso que, de momento, los escépticos y los ilusionados se reparten a partes iguales. Esto ha provocado decenas de debates sobre el futuro de la entidad... y de la plantilla que dirige Diego Pablo Simeone. El último ha tenido lugar en ElDesmarket, el videopódcast de ElDesmarque dedicado al mercado de fichajes, conducido por Rafa Máinez y que puedes disfrutar a través de Mediaset Infinity. A este respecto se han pronunciado Rubén Uría y Jorge Picón, colaboradores de esta casa, valorando el impacto que tendrá la multinacional y cómo afectará a las aspiraciones del equipo.

En este sentido, Rubén Uría siente que, incluso con una ampliación de capital, el Atlético de Madrid seguirá a mucha distancia a nivel económico de los dos gigantes de LALIGA: "Es que no lo va a estar. por supuesto que se va a acercar, pero se va a acercar de unos y se va a alejar de otros. Yo creo que todo esto que estamos contando es perfectamente compatible con decir que el Atlético de Madrid siga a 500 y a 600 millones del Barça y del Madrid", reflexiona. Del mismo modo, Para mí, la temporada del Atlético de Madrid está donde tiene que estar, salvo que en LALIGA yo creo que está muy lejos. Por supuesto. Y eso al Atlético de Madrid no le puedes pedir que el 15 de febrero esté a 15 puntos del líder. Bueno, único, es un pero importante.

En este sentido, Jorge Picón duda de que un holding del tamaño de Apollo llegue para seguir siendo terceros en LALIGA: "Estamos hablando de que viene un fondo, uno de los fondos más millonarios y que mejor invierten en deportes del mundo", reflexiona. "Se tendría que notar", anota Rafa Máinez. Es por eso que Jorge Picón entiende que la intención es luchar realmente por LALIGA año tras año: "Yo sí que tengo esa sensación. Vamos, yo dudo mucho que el Apollo se haya metido en el Atlético de Madrid para seguir la estela de Barcelona y Madrid. Yo creo que quieren llegar a pelear contra ellos, por eso van a hacer esa inversión y por eso se han metido en el Atlético", explica.

Todo ello sin dejar de lado el aspecto económico, obviamente: "Más allá de ganar dinero, que siempre, no vamos a engañar a la gente, lo más importante es que gane dinero y que esto sea un proyecto rentable. Pero yo creo que ellos tienen ese objetivo de, en una liga en la que siempre ha habido dos equipos muy separados, el Atlético de Madrid entre medias y luego el resto, ellos quieren acercarse más, como dice Rubén, a la parte de arriba que a la parte de abajo", sentencia Picón.