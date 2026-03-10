Celia Pérez 10 MAR 2026 - 23:41h.

El uruguayo cuenta lo que ocurrió con el árbitro

El uno por uno del Barça ante el Newcastle: aprobados y suspensos del empate en Champions

El Barcelona empató este noche en el St. James' Park en un duelo en el que le tocó sufrir. Fue en un partido en el que le costó llegar con claridad y en el que consiguieron igualar en el último suspiro por medio de Lamine Yamal desde el punto de penalti. Antes, Barnes había adelantado al Newcastle en una jugada en la que Ronald Araujo quedó señalado y que tras el encuentro ha explicado.

Partido ante el Newcastle: "Contento por el resultado. No jugamos tan bien como queríamos pero al final hay que destacar que aprendimos de la eliminatoria en Copa del Rey, en casa perdimos 4-0 y luego salimos a remontar. Teníamos que ser inteligente y en Champions hay que ser inteligente. Creo que lo fuimos. Ahora jugamos en casa".

Amenazar más en ataque: "Queríamos amenazar un poco más, tener un poco más la pelota. Jugamos contra un gran rival, en su cancha, con el rival apretando. Fue un partido duro. Nos fuimos con buenas sensaciones".

Qué ha pasado en el gol: "No entiendo el reglamento. Si estoy acalambrado no puedo entrar arrastrando. No entendí la decisión del árbitro que me mandó para fuera otra vez. No pude llegar al área. Mo entiendo lo que decidió el árbitro".

Cansancio: "Yo creo que el fruto del esfuerzo de estos partidos que fueron de mucha intensidad. Yo personalmente había jugado contra Albacete ese partido, cuando tenés un poco de continuidad me sentí mejor. Me sentí muy bien. Pedri también está bien, está un poco cansado, viene también de una lesión. Hay que ir a Barcelona y buscar la victoria".