Celia Pérez 10 MAR 2026 - 23:17h.

El técnico alemán analiza el empate de su equipo

El uno por uno del Barça ante el Newcastle: aprobados y suspensos del empate en Champions

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha pasado esta noche por los micrófonos de Movistar para valorar el empate frente al Newcastle. El técnico alemán ha sido muy escueto y ha querido rescatar el resultado como la parte positiva del encuentro.

Contento con el partido: "Bueno, más con el resultado. Con el balón no hemos jugado un buen partido, pero cuando no lo teníamos hemos estado bien, hemos jugado, hemos defendido como equipo. Desde luego no era fácil jugar en este estadio, con este ambiente, con esa presión. Cuando te venían con esa presión no era fácil, hemos tenido muchos errores y tenemos que mejorar".

Cansancio de los jugadores: "Es normal, hemos tenido muchos partidos. Pedri volvía, Marc Bernal también de una larga lesión. Tenemos que mejorar. Tenemos que seguir jugando y al final lo positivo es el resultado. Después de ir un gol por detrás ha sido fantástico poder volver".

Si se espera un partido diferente en el Camp Nou: "Sí, desde luego".