Miguel Casado 11 MAR 2026 - 11:31h.

Nuestro fútbol podría tener hasta seis representantes en la próxima edición de la Champions League

Javier Tebas explica por qué no le gusta la quinta plaza extra para España: "Es la industria real"

Compartir







Además de pelear por el título europeos, los equipos que participan en la Champions, la Europa League o la Conference tienen otra batalla que librar en las eliminatorias continentales. Y no es otra que el conseguir la quinta plaza para nuestro fútbol en el torneo principal de cara al curso que viene. Pero lo cierto es que podríamos tener hasta seis representantes. ¡Te contamos cómo!

Son dos los países que, a través del coeficiente UEFA, que se basa en el rendimiento de los equipos en los torneos del viejo continente, obtienen ese billete añadido. Inglaterra es un fijo en lo más alto de la tabla y, ahora mismo, Alemania aventaja a España por un pelo en la carrera por el segundo lugar (17.857 frente a 17.781). Pero LALIGA tiene un representante más aún 'vivo', por lo que las opciones de revalidar esos cinco representantes son mas que reales.

PUEDE INTERESARTE La afición del Atlético de Madrid arropa al portero del Tottenham en redes sociales tras sus fallos en Champions

¿Y el sexto equipo de LALIGA, cómo llegaría?

Pues bien. Si además de que el fútbol de nuestro país consiga adelantar al germano en esa clasificación, se dan una serie de circunstancias, tendríamos un escudo nacional añadido en el sorteo de la Champions League en la temporada 2026/27.

PUEDE INTERESARTE Los tres jugadores titulares del Real Madrid apercibidos para la vuelta contra el Manchester City

Las posibilidades pasan por las manos de Real Betis y Celta de Vigo, los dos equipos que están inmersos en las eliminatorias de octavos de final de la Europa League. Si uno de los dos clubes se proclama campeón de la competición, pero no termina quinto -o mejor-, tendríamos seis equipos en la UCL.

Da la casualidad de que Celta de Vigo y Real Betis se verían las caras en las semifinales del torneo y que, también, son dos de los favoritos en la pelea por las competiciones europeas. Actualmente, los de Pellegrini son quintos con 43 puntos; los vigueses están en la sexta plaza con 40 y aventajan en tres y cinco unidades al RCD Espanyol y Real Sociedad, Getafe y Athletic, sus más inmediatos perseguidores.

La casuística mencionada ya ocurrió durante la temporada pasada con la Premier League. El Tottenham Hotspur se alzó con el trofeo. Y aunque en en la competición regular terminó al borde del descenso, este año ha jugado la Champions junto a otros cinco clubes de su liga.

Por lo tanto, y aunque resulte repetitivo, España no tendría seis equipos en Champions si el equipo que se alza con el título es el mismo que queda quinto en LALIGA. Entonces, 'perderíamos' uno de los billetes, que iría a parar al equipo con mayor coeficiente UEFA que estuviese clasificado para los playoff de verano de la competición.