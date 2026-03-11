Miguel Casado 11 MAR 2026 - 10:25h.

El portero checo cometió dos errores muy graves

Igor Tudor sale sentenciado del Metropolitano y señalan a Cuti Romero por el cambio de Kinsky: "Capitán"

El Atlético de Madrid encarrilo la clasificación a los cuartos de final de la Champions League tras golear 5-2 al Tottenham Hotspur en el Metropolitano. Los de Simeone aprovecharon los gravísimos errores del portero del equipo inglés, Antonin Kinsky, y de la defensa, para adelantarse con hasta cuatro goles en apenas 25 minutos de encuentro.

Igor Tudor, el entrenador de los Spurs, sustituyó al guardameta en el minuto 16 de partido, algo tan llamativo como desconsolador para el jugador, que al retirarse recibió una gran ovación por parte de los asistentes al Metropolitano.

Quizás en una mezcla entre ironía y compasión, los aficionados rojiblancos aplaudieron al cancerbero checo cuando encaraba la línea lateral del terreno de juego. Y tras traspasarla se marchó directamente al vestuario, después de la mala experiencia sobre el verde en el que era su debut en la máxima competición continental.

El apoyo de los aficionados del Atlético a Tonda Kinsky en redes sociales

Tras los dos fallos de Kinsky en la ida de la eliminatoria, han sido muchos los aficionados del Atlético de Madrid que se han pasado por sus redes sociales para arroparle en unos momentos que, sin duda, estarán siendo de lo más difíciles.

"Todo el mundo puede fallar, de parte de un fan del Atlético. Los errores suceden, hermano", se lee en los comentarios de una de sus últimas publicaciones.

"Un mal partido no define a un jugador. Sigue así, hermano", "Mantente fuerte. De parte de un fan del Atlético" o "Todo el mundo puede fallar. Cabeza arriba, compañero" son algunas de las respuestas que aparecen en un reel del profesional entrenando.

Su compañero Archie Gray también dio la cara por él después del encuentro. "Es difícil, se cometen errores, es parte del fútbol. Tony [Kinsky] es joven. Yo he cometido errores, todos los hemos cometido, sobre todo cuando eres joven. Cuando cuesta goles, es decepcionante. Pero él es fuerte mentalmente, así que superará esto y estará bien", comentó el jugador de 19 años.