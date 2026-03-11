Ángel Cotán 11 MAR 2026 - 07:26h.

El capitán del equipo inglés, clave en el cambio

MadridEl Atlético de Madrid disfrutó de una de las primeras mitades más plácidas de su historia en la UEFA Champions League. En cuestión de quince minutos, Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Julián Álvarez encarrilaron el pase a los cuartos de final con un contundente 3-0 sobre el Tottenham Hotspur. A renglón seguido, Igor Tudor, técnico visitante, retiró del campo a Kinsky. Un movimiento que no ha sentado nada bien en Inglaterra... y del que responsabilizan al Cuti Romero.

El entrenador de los Spurs, muy criticado en territorio inglés, decidió sustituir al joven portero por Guglielmo Vicario, el titular habitual. Un gran porcentaje de los presente en el feudo colchonero aplaudieron a Kinsky a su salida del terreno de juego para posteriormente abuchear el cambio del técnico croata.

Una escena poco habitual en el fútbol de élite por la que la gran mayoría atizó a Tudor. Y lo cierto es que el entrenador ha salido muy tocado del Metropolitano, y dada su situación en la Premier League, podría ser sustituido. Sin embargo, el "culpable" de esta sustitución fue Cuti Romero.

Cuti Romero, responsable del criticado cambio de Igor Tudor ante el Atlético

Tras el tercer gol encajado, y como han captado aficionados presentes en el estadio madrileño, Cuti Romero ejerció de capitán. El defensa central vio visiblemente afectado al joven guardameta de escasos 22 años tras dos errores garrafales. Rápidamente, el argentino se dirigió a la banda y allí charló con su entrenador antes de reanudarse el choque.

Igor Tudor no dudó y apostó por dar entrada a Vicario. Esta acción de Cuti Romero ha sido bien valorada entre el aficionado medio, ya que consideran que el campeón del Mundo se preocupó del estado de ánimo que transmitía su compañero. Mientras tanto, Tudor pidió ante los medios un tiempo par dar explicaciones: "Mejor hablar menos. Ahora no es momento de intentar dar grandes explicaciones".