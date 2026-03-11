Miguel Casado 11 MAR 2026 - 06:27h.

Los colchoneros encarrilaron la eliminatoria y el argentino anotó dos goles

Santi Cañizares señala al entrenador del Tottenham tras la noche de Antonin Kinsky: "El problema ha sido ponerle"

Compartir







El Atlético de Madrid goleó al Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions (5-2), en un partido marcado por los errores del portero Kinsky, que fue sustituido en el minuto 16 de partido. Julián Álvarez hizo dos de los goles rojiblancos y pese a que en la zona mixta, delante de las televisiones, intentó zanjar los rumores sobre su continuidad en el Atleti echando la culpa a las redes sociales, cuando habló delante de las radios, alimentó las especulaciones sobre una posible salida.

"Yo qué quieres que te diga. Nunca dije nada, son cosas que se hablan y luego en las redes sociales se hacen bola. Unos dicen una cosa y se van generando comentarios, pero la verdad que yo nunca dije nada", explicó sobre el interés del FC Barcelona en hacerse con sus servicios.

El despiste de Julián Álvarez con su futuro

Apenas unos instantes después, Pedro Fullana, de la Cadena SER, le preguntó si podía garantizar que el año que viene iba a estar en el club colchonero, con quien tiene contrato hasta junio de 2030. Y su respuesta, desde luego, no fue nada convincente.

"Yo que sé, no sé. Puede ser que sí y puede ser que no. Nunca se sabe. Yo estoy muy feliz aquí, como he dicho. Es una pregunta que luego sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y para dar lo mejor aquí. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente me brindó su cariño así que estoy muy feliz", espetó en la zona mixta del Metropolitano.

Quizás por la tensión del momento, tan solo unos minutos más tarde de haber salido del terreno de juego y con las pulsaciones aún altas, el argentino dejó esas palabras. Desde luego, no cierra ni mucho menos la puerta a una salida y seguro que en el seno rojiblanco no gustan del todo.