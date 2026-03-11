Diego Páez de Roque Madrid, 11 MAR 2026 - 10:05h.

El Real Betis ya está camino a Grecia para disputar los octavos de final de la Europa League. Manuel Pellegrini se lleva a Atenas los mismos que a Getafe en el intento de llevarse un resultado favorable para la vuelta en Sevilla.

Esta mañana, el conjunto bético ha llegado al aeropuerto de la ciudad hispalense para llegar a la capital griega 24 horas antes del encuentro frente al Panathinaikos, y así poder descansar y preparar bien el crucial encuentro en busca del torneo europeo.

Antony fue de los primeros en llegar, haciéndolo en su vehículo particular. Manuel Pellegrini siguió la misma línea que el delantero brasileño, mientras que el resto de sus compañeros llegaron en el autobús del equipo.

Todos los futbolistas bajaron con el chándal del equipo, cogían sus maletas y marchaban directos al interior del aeropuerto. Pero hubo uno que llamó la atención por encima de los demás.

Algunos llegaron con cara todavía de cansados, y otros directamente ni lo ocultaron. Ez Adbe, que fue uno de los últimos en bajar del autobús, lo hizo con dos almohadas propias. Está claro que el descanso es un apartado fundamental en la preparación de un deportista de élite, y el marroquí lo está siguiendo a rajatabla, cogiendo dos almohadas para el vuelo de aproximadamente 4 horas a Grecia.

Puedes ver el vídeo de la llegada de los jugadores del Real Betis al aeropuerto en el vídeo situado en la parte superior de la noticia.

El Barça piensa en Ez Abde

Las buenas actuaciones del atacante marroquí están llamando la atención de varios de los grandes clubes europeos. Está siendo uno de los jugadores más regulares en la temporada verdiblanca y sería un gran efectivo para cualquier equipo.

Es por ello que el FC Barcelona, el club desde el que llegó al Real Betis, podría volver a por él en el próximo mercado de fichajes. Desde el diario Marca mencionan que el conjunto culé quiere quedarse con Marcus Rashford.

Sin embargo, aún no han llegado a un acuerdo con el Manchester United para abaratar el precio de su compra, por lo que ya están pensando en otras alternativas, donde entra Ez Abde.