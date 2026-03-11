Basilio García Sevilla, 11 MAR 2026 - 08:35h.

El presidente atendió a los medios antes de volar hacia Grecia

A Grecia viajan los mismos que a Getafe

El Real Betis Balompié viaja hacia Grecia con toda la ilusión del mundo en la UEFA Europa League. Se mide al Panathinaikos este jueves en el partido de ida de los octavos de final, y la expedición partía en la mañana de este miércoles desde el Aeropuerto de San Pablo. El Estadio Olímpico de Atenas está esperando, y en cabeza de todos los béticos viaja el presidente Ángel Haro.

Buena parte del canutazo que ofreció Haro giró en torno a la figura de Manuel Pellegrini, avisando de que no existe cláusula liberatoria alguna sobre su contrato. “No es cierto que haya una cláusula liberatoria. Lo que sí hay es una relación muy fluida con Manuel y si alguna vez se diera la circunstancia de que él quisiera no estar, pues hablaríamos tranquilamente, como hemos hecho otras veces en otras circunstancias, pero hace poquito que hemos tenido la renovación y yo creo que ahora mismo no está eso encima de la mesa”, avisó el presidente en un claro mensaje hacia el otro lado del Atlántico.

El debate sobre Pellegrini

En cuanto al debate del beticismo sobre Pellegrini, el máximo mandatario verdiblanco entiende que no transciende a la cúpula del club. “Es normal que cada uno tenga una opinión futbolística y también es normal, porque esto es fútbol, que cuando se pierda partido pues haya dudas. Eso es razonable y el aficionado está en su derecho. A mí, por ejemplo, no me afecta ese tipo de comentarios”.

“Manuel está bien. Manuel tiene ya mucha experiencia para saber los momentos de la temporada, sabe que estamos ahora mismo en un momento crucial y yo lo veo bien, lo veo con ganas de hacer algo importante”, concretaba un Haro que, públicamente, vuelve a expresar la confianza del club en un Manuel Pellegrini que renovó hace unos meses hasta 2027. El debate sobre su continuidad está en la calle, y también en las intervenciones públicas del presidente.