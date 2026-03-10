Basilio García Sevilla, 10 MAR 2026 - 15:22h.

El chileno hace oficial la convocatoria para el partido de Atenas

El dineral que puede ingresar el Betis si elimina al Panathinaikos en la Europa League

El Real Betis Balompié se ha entrenado este martes, antes de viajar a Atenas para jugar ante el Panathinaikos el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, y acto seguido Manuel Pellegrini ha ofrecido la lista de convocados para el duelo europeo.

Estos son los citados por Pellegrini en una convocatoria de 24 futbolistas: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Pablo Fornals, Chimy Ávila, Ez Abde, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián San Miguel, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa, Cucho Hernández, Marc Roca, Junior Firpo, Aitor Ruibal, Pau López, Ángel Ortiz y Pablo García. Son exactamente los mismos que el domingo estuvieron en el Coliseum, con motivo del partido ante el Getafe, por lo que no hay novedad alguna.

Las bajas de siempre

Así las cosas, las bajas del Betis siguen siendo las tres 'de siempre'. Amrabat, Lo Celso e Isco. Sin embargo, el marroquí está más cerca de regresar tras haber entrenado de nuevo con el grupo, mientras que a Lo Celso se le ha visto con las botas calzadas este martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Sin embargo, el argentino fue el 'sacrificado' de la lista europea para inscribir a Fidalgo, por lo que no podrá jugar en lo que resta de competición pese a que acabe recuperándose del todo.

El Betis emprende el viaje a Grecia este miércoles por la mañana. A las 7.45 está previsto que el presidente Ángel Haro atienda a los medios de comunicación desde el Aeropuerto de San Pablo. A las 9.00 sale el vuelo chárter hacia Atenas, desde la terminal ejecutiva. A las 17.15, hora española, ofrecerá Manuel Pellegrini la rueda de prensa prepartido junto a Aitor Ruibal, y ya a las 18.00 entrenará el equipo en el Estadio Olímpico de Atenas.