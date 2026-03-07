Basilio García Sevilla, 07 MAR 2026 - 14:02h.

El chileno hace oficial la convocatoria para el partido del Coliseum

Pellegrini entona el mea culpa por el derbi: "Yo también me siento responsable"

El Real Betis Balompié se ha entrenado este sábado a puerta cerrada, y dentro de unas horas emprenderá el viaje a Madrid para concentrarse de cara al partido de este domingo ante el Getafe CF, correspondiente a la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS, un encuentro que cambió de horario y día, recortando el tiempo de descanso antes del partido del jueves en Atenas. Tras la sesión, Manuel Pellegrini ha ofrecido la lista de convocados para el partido ante el Getafe CF de José Bordalás, su alter ego en los banquillos.

Estos son los citados por Pellegrini en una convocatoria de 24 futbolistas: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Pablo Fornals, Chimy Ávila, Ez Abde, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián San Miguel, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa, Cucho Hernández, Marc Roca, Junior Firpo, Aitor Ruibal, Pau López, Ángel Ortiz y Pablo García.

Tras una semana sin contratiempos, la convocatoria era una vez más la esperada, con tan solo una novedad con respecto a la de la pasada semana para el derbi. Se trata del alta de un Valentín Gómez que se perdió por sanción el partido ante el Sevilla FC, y que regresa a una lista de la que se tendrá que caer un jugador en las horas previas al choque.

Las bajas y el compromiso de Pablo García

Así las cosas, las bajas del Betis siguen siendo las mismas tres de las últimas semanas. Amrabat, Lo Celso e Isco. Sin embargo, Pellegrini espera pronto tanto al marroquí como al malagueño. El primero ya está en Sevilla ejercitándose tras la operación a la que fue sometido en Países Bajos tras la Copa Africana de Naciones, mientras que el entrenador chileno ya ha emplazado el regreso de Isco al próximo parón por los partidos de las selecciones nacionales, el último de la temporada.

Además, Pablo García entra en la lista de convocados y viajará a Madrid solo horas más tarde de ser el futbolista diferencial del derbi chico, en el que el Betis Deportio se impuso por 3-1 al Sevilla Atlético con dos goles del de Parque Alcosa.