Pellegrini entona el mea culpa por el derbi: "Yo también me siento responsable"

Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que disputan Getafe y Real Betis este domingo, a partir de las 16.15 horas en el Coliseum, correspondiente a la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS. El técnico asume su parte de responsabilidad por el varapalo del derbi, aunque insiste en poner las cosas en perspectivas y valorar la buena temporada que está realizando el equipo en términos generales. Para este encuentro promete rotaciones.

La frustración de la afición por el derbi: "No me sorprendió porque sabemos la pasión que genera en un derbi. somos los primeros a los que nos hubiera gustado ganar el derbi. Hemos ganado dos y empatado uno, me produce una satisfacción enorme ver que un empate ya no es satisfactorio. Hicimos un gran primer tiempo, salimos en el segundo a rematar el partido, no pudimos hacerlo por diversas circunstancias, en las cuales yo también me siento responsable. Pero eso no quiere decir que el equipo vaya a tener un bajón o a haber subestimado a un rival, ni mucho menos. El fútbol es así: se nos dio mal el segundo tiempo como se nos dio bien el primero".

El Betis se 'cae' en las segundas partes: "El equipo sale siempre a buscar los partidos. No sé las estadísticas, pero normalmente cuando hacemos el primer gol intentamos buscar el segundo. En la segunda vuelta somos el segundo equipo que más ha sacado, detrás del Real Madrid. Más que una cosa puntual, que siempre se está revisando, lo importante para mí es la parte colectiva".

¿Habrá cambios en la portería? "Por el momento no hay un portero de Liga y otro de Europa. Ahora está jugando Álvaro, que está jugando bien, ya veremos luego si entra Pau o se mantiene Álvaro. Lo vemos partido a partido, ahora nos toca LALIGA e intentaremos sacar el mejor once que creamos para sacar los tres puntos".

Amrabat puede reaparecer antes del parón: "La evolución de Sofyan es muy importante. Está trabajando aparte por ahora, no está con el grupo, faltan dos semanas para el parón y vamos a ver si puede estar antes. Quizás sea un poco justo, pero vamos a ver el trabajo que hace a medida de que lo vaya aceptando".

Cómo viene el Getafe: "Es un rival muy difícil, como lo son todos en España. Están en un momento bueno, así lo indican los resultados, tienen más confianza que hace un tiempo atrás y ha sido un rival muy difícil siempre en su campo".

Nelson Deossa, ¿de vuelta al once? "Bueno, ya veremos el once inicial que parte contra el Getafe. Seguramente Nelson Deossa va a estar citado dentro de los 23 que estamos citados para cada uno de los partidos. Los jugadores tienen etapas mejores, etapas peores, momentos en que juegan más, momentos en que juegan menos. El equipo venía jugando solamente una vez por semana y viene con muy buenos resultados, así que, por distintos motivos, quedó el once inicial con poca variante. Pero nuevamente reaparecen los días jueves y ya creo que cada uno va a tener la oportunidad, y cuando la tienen tiene que salir a aprovecharla".

Pablo García jugará el derbi de filiales: "Yo me alegro por él, que haya querido jugar el derbi contra Sevilla el día de hoy. Yo creo que a él le viene bien, porque ha estado un poco sin fútbol. Hacer fútbol, seguir integrado en su división. Va a seguir entrenando con nosotros. Es un jugador que está absolutamente considerado como una promesa para el futuro. Como todos los jugadores, tiene momentos mejores y momentos peores. Le ha tocado jugar menos, como dije además, porque hemos mantenido un equipo durante los últimos partidos. Pero Pablo García sigue exactamente su mismo trayecto: va a seguir entrenando con el primer equipo. Es un jugador que tiene mucho futuro".

Junior Firpo y Héctor Bellerín: "Los dos por lo menos ya están haciendo trabajo normal. Han reaparecido ya en el banco en los últimos partidos. Los dos han tenido también una lesión bastante larga. Como dije, el equipo viene con una muy buena racha de resultados y jugando solamente una vez a la semana, así que todavía no han tenido la oportunidad de reaparecer. Pero seguramente a los dos los veremos luego en algunos de los partidos".

El sorteo de la Europa League: "El Panathinaikos es un rival importante. Tiene una historia y una tradición muy importantes en el fútbol griego; también muchísimas veces Champions de Europa, así que tiene costumbre de estar en ese tipo de competiciones. Para mí, personalmente, la verdad es que no califico a los equipos más difíciles o más fáciles de acuerdo con lo que hayan hecho anteriormente, sino que, en el momento en que estamos nosotros, tenemos que intentar, después de terminar el partido en Getafe, centrarnos en esa eliminatoria de Europa League. Sería importantísimo dar un paso a la ronda siguiente y, para eso, tenemos que hacer un partido completo. Es lo que el plantel exigió para tratar de jugar ahora en las dos competiciones en las que estamos a un más alto nivel, y ya veremos en cada uno de los partidos cuáles son los que inician."