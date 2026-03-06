Posibles alineaciones del Getafe y el Betis en la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS

Álvaro Borrego 06 MAR 2026 - 07:47h.

Los de Bordalás llegan en el mejor momento, mientras que Pellegrini prevé rotaciones

El Getafe CF y el Real Betis miden sus fuerzas este domingo, a partir de las 16:15 horas, en el Coliseum, en un partido correspondiente a la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS al que los dos equipos llegan en dinámicas muy dispares. Los de Bordalás, con la moral por las nubes tras ganarle al Real Madrid, con 32 puntos y ocho por encima del descenso. Con una sensación más agridulce afrontan el duelo los de Manuel Pellegrini, tras el mazazo del derbi y con el Celta de Vigo pisándole los talones por la quinta plaza. Todavía sin Sofyan Amrabat, Isco Alarcón ni Gio Lo Celso.

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto José Bordalás como Manuel Pellegrini.

Habrá rotaciones en el Betis

El Real Betis llega con sensaciones agridulces tras el derbi del domingo, en el que incapaz de mantener los dos goles de ventaja cuando parecía tenerlo todo a favor. Por verlo con perspectiva, acumula cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota, aunque aprieta la necesidad de sumar de tres para afianzar la quinta plaza, sobre todo por lo que pueda suponer un posible pinchazo del Celta de Vigo contra el Real Madrid.

Llegan los de Pellegrini al Coliseum en uno de los mejores momentos del cuadro de José Bordalás, que afronta el partido tras su triunfo en el Bernabéu (0-1) y después de haber sumado nueve de los últimos doce puntos posibles, y lo hacen con todos sus efectivos posibles excepto los lesionados de larga duración. Prosiguen sus respectivos procesos de recuperación el marroquí Sofyan Amrabat, Isco Alarcón y el argentino Giovani Lo Celso.

Se espera que Pellegrini pueda mover el árbol y dé rotaciones, pensando también en la ida de octavos de la Europa League. Así, hombres como Héctor Bellerín, Nelson Deossa, Marc Bartra, Valentín Gómez o incluso Pau López podrían tener sitio en el once.

El Real Betis podría salir con Valles, Bellerín, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fidalgo, Deossa; Abde, Antony y Cucho Hernández.

La moral por las nubes en el Getafe

El Getafe afronta la visita del Real Betis en el mejor momento de la temporada, nada menos que después de vencer en el Santiago Bernabéu. Argumentos más que suficientes como para sumar confianza. En el plano deportivo destaca la ausencia de Adrián Liso, sancionado, que se sumaría a las más que posibles de Juanmi o Borja Mayoral, renqueantes de diversas molestias.

El Getafe podría salir con Soria; Iglesias, Boselli, Duarte, Romero, Abqar; Milla, Arambarri; Femenía, Satriano y Luis Vázquez.