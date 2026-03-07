eldesmarque.com Sevilla, 07 MAR 2026 - 11:56h.

Tras un mes sin jugar con el primer equipo, bajó al Betis Deportivo para ser el MVP del derbi chico

El derbi chico baila al son de Pablo García

Pablo García es Betis. Es fútbol. Y también está siendo un ejemplo esta temporada de que irrumpir en la máxima élite con apenas 19 años es algo solo para unos pocos elegidos. El de Parque Alcosa lleva dos temporadas siendo un ejemplo de que lo que quiere es competir, sea como juvenil, en el filial, en el primer equipo o en la selección española.

Echando la vista atrás, ha jugado partidos en menos de un año con el primer equipo del Betis, con el Betis Deportivo, con el juvenil de División de Honor y con la selección, llegando a disputar incluso el Mundial sub 20 el pasado otoño. Le ha dado tiempo a cumplir el sueño de debutar a las órdenes de Manuel Pellegrini, a disputar competición europea -incluso una semifinal-, pero también a ser pieza clave en la consecución de la Copa de Campeones del equipo juvenil o a participar en la UEFA Youth League.

A Pablo García lo que le gusta, a sus 19 años, es estar sobre el césped y disfrutar con la pelota. Ha jugado 23 partidos esta temporada con el primer equipo, cinco de ellos de la Europa League y, por ejemplo, fue titular en el derbi ante el Sevilla FC de la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Se perdió el del pasado domingo en La Cartuja, pero el de este viernes no se lo quiso perder después de un mes sin tener minutos con el primer equipo.

Tras llevar ocho meses en el primer equipo, pidió bajar para volver a sonreír. Y vaya si lo hizo. Junto a los Manu Fernández, Masqué, Morante o Rodri Marina, con los que se proclamó campeón de España juvenil en Ponferrada. Y sí, sonrió. Todo esto no le descarta para entrar en la convocatoria este sábado y formar parte de la expedición que viajará a la capital de España para el partido ante el Getafe.

Complicidad de Pablo García con Antony

La conexión de Pablo García con el filial y el primer equipo quedó evidenciada este viernes en el derbi chico. Antony y Nelson Deossa fueron los dos jugadores del primer equipo que presenciaron el partido. Se encontraban en la Zona Lounge de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y cuando el canterano marcó el 3-1 definitivo, firmando su doblete, rápidamente miró al brasileño en un gesto de complicidad.

El alcoseño y el paulista tienen una conexión especial. Así lo han demostrado los dos jugadores, a pesar de competir por un puesto que, evidentemente, tiene el nombre del brasileño. “Estamos contigo, hermano”, le dijo Antony a Pablo García minutos antes del derbi del Sánchez-Pizjuán, y el canterano, obviando que la competencia iba a ser feroz, calificó su llegada de “fichajazo” cuando se cerró la contratación.