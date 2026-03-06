Manu Fajardo respalda a Pellegrini en el Betis: "Sigue teniendo ilusión"

Álvaro Borrego 06 MAR 2026 - 10:51h.

"El míster es un ejemplo y aprendo mucho de él en el día a día"

El Betis, cerca de cerrar un negocio redondo por Mateo Flores

Compartir







Mucho se ha hablado durante estos días sobre el futuro de Manuel Pellegrini. Aunque su vinculación expire en junio de 2027, dentro de su contrato existe una cláusula la cual podría activar si Chile lo llama para dirigir su selección, como avanzó ElDesmarque el pasado mes de noviembre, si bien en Heliópolis nadie piensa en ello. Al menos por el momento. Por más habladurías que corran por las redes, en el Real Betis no hay dudas al respecto. Están ilusionados con este tramo final de temporada y consideran al chileno como el técnico ideal para liderar un proyecto que todavía puede alcanzar grandes cotas. Es eso lo que piensa Manu Fajardo, quien ve al ingeniero con la ilusión del primer día.

En su entrevista para el podscat Somos Invisibles, Manu Fajardo explicaba cómo funciona su relación con Pellegrini en el día a día: "Mi relación es muy buena. Es una relación de máximo respeto, personal y profesional. Mucho agradecimiento por mi parte, porque cuando yo asumo el rol de director deportivo tengo 37 años, que Manuel hablase públicamente en reiteradas ocasiones de la labor que estaba haciendo, poniendo en valor los mercados y mostrando su satisfacción, en momentos de dudas, porque al final yo no dejaba de ser un niño, te respalda. Agradecido siempre", argumentaba el director deportivo, quien también se inspira en el míster para mejorar algunas facetas.

"La relación es de máxima confianza. Nos demostramos que en los mejores y los peores momentos existe la mejor relación. Aprendo mucho de él, es una persona excelente, a pesar de tener 72 o 73 años, y haber ganado todo, sigue teniendo ilusión. Aprendo mucho en el día a día. Él es un ejemplo. Todas las semanas hace natación, da clases de tenis, juega al golf... es una persona muy inquieta", explicaba.

Cuestionado por el funcionamiento del mercado, Fajardo explicaba que Pellegrini le da total libertad... porque así lo respaldan los hechos: "Manuel no interviene tanto. En enero firmamos a Fidalgo y Manuel no opina en demasía. Llevamos tres años trabajando juntos, yo sé el gusto de Manuel, he ganado credibilidad de él porque han venido hombres que han sido importantes. Él habla de posiciones, pero el control del mercado lo tiene nuestro equipo. Él me puede decir que por las bajas de Isco o Gio necesitamos pausa en el centro del campo, talento y control, y yo le digo Álvaro Fidalgo. Al igual que cuando fuimos por el Cucho. Le dije que este era el delantero. Él entra dentro de la comunicación. Ya tenemos posiciones claras que tenemos que reforzar para verano, sé lo que le gusta y conforme se vaya acercando el momento le suelto nombres".

El Betis, con profesionales top: "En las grandes empresas el éxito está en tener grandes profesionales en todas las áreas y que cada profesional tenga total libertad en su trabajo. Manuel Pellegrini tiene máxima libertad junto a su equipo de trabajo, yo tengo total libertad en el control del mercado y el CEO tiene total libertad a nivel financiero. Cuando todo eso lo pones en una coctelera no es una casualidad que el club vaya a bien y el principal beneficiado es el Betis".

Para que lleguen esos éxitos, la exigencia resulta fundamental y no siempre va ligada al músculo económico: "La exigencia del Betis es alta, pero yo quiero esa exigencia y quiero seguir trabajando con presión. Si tengo presión y exigencia es señal que estoy trabajando en un modelo Betis. Lo económico tampoco es excusa, te debes ajustar y eso te obliga a trabajar más, a ser más dinámico, más creativo, a anticiparte más. Por ejemplo, Osasuna tiene más limitaciones que el Betis y todos los años sorprende con un par de fichajes. ¿Por qué? Por que trabajan. A mí no me valen las excusas económicas. Claro que me gustaría tener mayor presupuesto, pero el buen hacer no tiene por qué ir relacionado con lo económico".