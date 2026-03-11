Ángel Cotán 11 MAR 2026 - 12:09h.

MadridEl Atlético de Madrid sonríe este miércoles tras dar un paso de gigante en los octavos de final de la UEFA Champions League. Castigando cada error del portero Kinsky, los de Diego Pablo Simeone afrontarán la vuelta ante el Tottenham con un colchón de tres goles. Aún muy concentrados en los dos torneos cortos, la dirección deportiva de Mateu Alemany comienza a dar pasos en la planificación de la próxima temporada con la portería subrayada en rojo.

El director deportivo colchonero protagonizó un final de mercado invernal de mucho mérito, con Ademola Lookman como gran incorporación. Cerrada dicha ventana de transferencias, Alemany comenzó a mover fichas con el objetivo de reforzar la defensa y el centro del campo del Cholo.

Pero hay más. En portería, el Atlético está dispuesto a acometer importantes cambios, aunque no se antojan sencillos. Tal y como desliza el periodista Marcos Durán, en las oficinas del Metropolitano siguen sin quitar el ojo a un portero que gusta desde hace tiempo, pero no obvian un escollo importante por Jan Oblak.

Mateu Alemany y los cambios en la portería del Atlético de Madrid

En mayo del pasado 2025 saltó la noticia: Leo Román era el fichaje deseado para renovar los tres palos colchoneros. Finalmente, el guardameta continuó en el RCD Mallorca, donde le vincula una relación contractual hasta junio de 2030. Sin embargo, el devenir liguero del equipo bermellón se antoja clave para abaratar la operación.

Un descenso del Mallorca restaría fuerza al club en una hipotéticas negociaciones con el Atlético, aunque el gran escollo de Mateu Alemany está en casa. Según la citada fuente, el club está dispuesto a brindarle todas las facilidades posibles a Jan Oblak en su salida (al igual que ocurre con José María Giménez), pero el capitán no estaría por la labor de perdonar mucho dinero.

El escenario ideal del equipo madrileño pasa por liberarse de la ficha de Oblak, una de las más altas de la plantilla, conseguir el fichaje de Leo Román y mantener su apuesta por un Juan Musso que va a más, como está demostrando en la Copa del Rey. Sin embargo, los cambios no son sencillos de realizar.