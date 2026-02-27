Ángel Cotán 27 FEB 2026 - 13:10h.

Son dos jugadores que convencen a la dirección deportiva colchonera

El Atlético acuerda un trato de leyenda con Giménez que provoca un movimiento de Mateu Alemany

MadridMateu Alemany siempre quiere más. Desde su aterrizaje en el Atlético de Madrid, el líder de la parcela deportiva está demostrando personalidad ante posibles diferencias internas, pero también mucha determinación en el mercado. La pasada ventana invernal le avala, sobre todo con un Ademola Lookman que ya brilla en el Metropolitano. Lejos de conformarse, el director deportivo ya acecha dos fichajes más.

Mientras conocía su rival en los octavos de final de la UEFA Champions League, una noticia de alcance salía a la palestra. Matteo Moretto, experto en materia de fichajes, avanza los próximos objetivos por los que peleará el Atlético.

Mateu Alemany y los fichajes para el lateral derecho y el pivote del Atlético

Las dos posiciones que se planean reforzar al final de la presente temporada son el lateral derecho y el pivote. Para esa primera demarcación defensiva, según avanza la citada fuente en Radio MARCA, el fichaje que se estudia lo encarna Agustín Giay. El lateral argentino de 22 años milita actualmente en Palmeiras, donde tiene un contrato largo. Pese a ello, Alemany desea su incorporación: "El lateral derecho se llama Agustín Giay, argentino de Palmeiras, acaba contrato en 2030 y es uno de los perfiles que el Atleti mira de cara a futuro".

La opción que gusta para el pivote resulta más familiar para la hinchada rojiblanca. Se trata de Aleksandar Stankovic, centrocampista del Brujas que participó de inicio el pasado martes en el Metropolitano dejando muy buenas sensaciones.

El internacional serbio no protagonizaría una operación sencilla, ya que, pese a estar en Bélgica, el Inter de Milan cuenta con una opción de recompra. La citada fuente desliza incluso el coste de una hipotética operación: "Lo normal sería que volviera allí, pero gusta mucho en el Atlético. El precio rondaría entre los 35 o 40 millones".