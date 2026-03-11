Celia Pérez 11 MAR 2026 - 00:45h.

Regaló dos goles al Atlético y acabó sustituido a los 15 minutos

Griezmann confirma que se queda en el Atlético y lanza una advertencia: "No podemos repetir"

El Atlético de Madrid ha conseguido dar esta noche un golpe en la mesa para dejar casi cerrado el pase a cuartos de final de Champions League con una goleada en la que el gran protagonista ha sido Antonin Kinsky. En el minuto 15 su equipo vencía 3-0 al Tottenham, en la ida de los octavos de final de la Liga de campeones, y el cancerbero del conjunto inglés vivía una de sus peores pesadillas.

El portero, titular por tercera vez este curso en el equipo que entrena el croata Igor Tudor, había cometido dos errores garrafales en el primer y tercer tanto rojiblancos. Para colmo, en el segundo, fue el defensa neerlandés Micky Van de Ven fue el protagonista de otro disparate. A sus 22 años, y que sólo había jugado dos partidos este curso, dejó su puesto al habitual titular, Guglielmo Vicario, que le dio la mano, pero el checo estaba devastado y se marchó corriendo a los vestuarios. Kinsky no olvidará su desgraciada noche en el Metropolitano. Un resbalón en el primer tanto y un mal despeje en el tercero, además del error de Van de Ven en el segundo, habían convertido el partido en una verbena.

Santi Cañizares apunta al entrenador del Tottenham

"Creo que el problema no ha sido quitarle. El problema ha sido ponerle. Primero porque se ha demostrado que el chico no estaba para este partido. Es verdad que Vicario venía haciendo tres partidos malos. Tres últimos partidos de la Premier. Yo nos los he visto, pero he visto las puntaciones que tenía que no eran las mejores", comenzó explicando en El Partidazo de Cope.

"Pero es verdad que este chico había jugado un partido en 2025 al principio de liga, en Premier, y no había jugado nada más. Meterlo en un parido de esta trascendencia, en un estadio como es el Metroplitano que te van a chutar, un campo que es muy difícil. Con 22 años, es un riesgo muy grande. Yo creo que tiene ese error del entrenador de hacer el cambio de portero en este momento", añadió.