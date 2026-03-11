Carlos Alcaraz ve el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka y su reacción ya es viral

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 MAR 2026 - 10:24h.

La tenista bielorrusa le enseñó su anillo de compromiso al español y la reacción de este no tiene pérdida

Así es Georgios Frangulis, el futuro marido de Sabalenka: empresario y CEO de uno de los negocios de moda en Madrid

El Indian Wells siempre deja escenas curiosas fuera de las pistas. El torneo californiano reúne durante casi dos semanas a grandes estrellas del tenis y eso suele provocar encuentros, bromas y momentos espontáneos entre los jugadores. Novak Djokovic confesó que había echado una partida de golf con Alexander Zverev y Carlos Alcaraz y que el murciano no solo tiene talento para jugar al tenis. Lo último ha sido la reacción de Alcaraz al ver el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka. La tenista bielorrusa, número 1 del ranking femenino, reveló hace pocos días en su Instagram que se ha comprometido con Georgios Frangulis, un empresario brasileño que está detrás de Oakberry, una compañía especializada en bowls y smoothies de açai que ha experimentado una rápida expansión internacional. Esta noticia llegó antes de que comenzara el torneo norteamericano y ha sido el tema más comentado dentro del circuito, no solo por el compromiso sino también por el llamativo anillo de oro y diamantes que su prometido había elegido. Desde entonces, la tenista no ha dudado en enseñarlo a sus compañeros y una de las reacciones más virales ha sido la de Alcaraz.

Aryna Sabalenka también está en un momento dulce dentro de la pista. La tenista bielorrusa ya está en cuartos de final del Indian Wells después de ganar a Naomi Osaka por 2 sets a 0 (6-2, 6-4). La japonesa, número 16 del ranking femenino, venía de ganar a Camila Osorio en la ronda previa pero se topó con una gran Sabalenka que se enfrentará a Victoria Mboko, la número 10 del mundo. El partido se disputará mañana jueves 12 de marzo a las 18.00. La jugadora de Minsk busca ganar su primer Indian Wells y celebrar el compromiso con su esposo con un título.

Carlos Alcaraz impresionado con el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka

En un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas, se ve a Aryna Sabalenka enseñándole su anillo de compromiso a Carlos Alcaraz. El tenista español estaba hablando con la bielorrusa cuando la número 1 del mundo le mostró la joya que su esposo le había regalado para la pedida de mano. Se trata de un anillo 12 quilates valorado en 700.000 euros que, de momento, le está dando suerte. "Es muy cómodo, hicimos alguna prueba de manera previa para ver si existía algún riesgo de perder el diamante al jugar, pero no hay ninguna", comentaba tras su debut en el Indian Wells. La tenista también bromeó con el tamaño y lo lujosa que es la pieza. "Estaba bastante segura de llevar puesto el anillo en el partido, se siente brillante. Espero que mis oponentes se distraigan con este diamante y me beneficie" dijo entre risas. Cuando Alcaraz vio el anillo, bromeó con la bielorrusa haciendo gestos de que la jugadora estaba loca. Más allá de la anécdota, los dos jugadores siguen centrados en el torneo californiano y ya están en los cuartos de final. El tenista español juega hoy a las 21.00 frente a Casper Ruud y Sabalenka lo hará mañana frente a Victoria Mboko a las 18.00.